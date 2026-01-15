Supa de roșii este adesea văzută ca un preparat simplu și reconfortant. Dincolo de gust, ea poate avea efecte reale asupra sănătății cardiovasculare. Potrivit mai multor studii, consumul regulat de roșii este asociat cu valori mai bune ale tensiunii arteriale. Efectul se datorează conținutului ridicat de potasiu, licopen și vitamina C. Roșiile sunt sărace în calorii și bogate în nutrienți și oferă un amestec de vitamine, minerale și antioxidanți. Acești compuși susțin funcția vaselor de sânge și pot ajuta la reducerea tensiunii. Supa de roșii poate fi o modalitate ușoară de a le introduce în alimentație, arată verywellhealth.com.

Potasiul este unul dintre elementele cheie. Roșiile sunt o sursă bună de potasiu, un mineral care ajută rinichii să elimine sodiul prin urină. Prin această acțiune, volumul de lichide din sânge scade, iar tensiunea se reduce. Potasiul relaxează și pereții vaselor de sânge, contracarând efectul calciului care tinde să le îngusteze. De asemenea, el limitează rigidizarea arterelor.

Licopenul este un antioxidant puternic prezent în roșii, care protejează vasele de sânge de stresul oxidativ produs de radicalii liberi. Acest lucru ajută arterele să rămână elastice. Licopenul stimulează și producția de oxid nitric, un gaz care dilată vasele de sânge. În același timp, poate bloca enzima care favorizează constricția vasculară.

Vitamina C completează acest efect. Este un antioxidant care protejează pereții vaselor și împiedică degradarea oxidului nitric. Vitamina C ajută și rinichii să elimine mai mult sodiu. Acest mecanism susține un control mai bun al tensiunii.

Cât de mult poate conta consumul de roșii

Datele din cercetări sugerează un efect măsurabil. Un studiu din 2023, realizat pe peste 7.000 de adulți, a arătat că persoanele care consumau peste 110 grame de roșii pe zi aveau un risc cu 36 la sută mai mic de hipertensiune. Chiar și un consum moderat a fost asociat cu valori mai bune ale tensiunii. Un alt studiu, axat pe consumul zilnic de gazpacho, a raportat scăderi ale tensiunii sistolice și diastolice. Aceste rezultate nu se referă doar la roșii crude. Ele se aplică și preparatelor pe bază de roșii, inclusiv supei. Totuși, există o capcană importantă care poate anula beneficiile. Sodiul, prezent în sare, este principalul factor alimentar care ridică tensiunea. Când este consumat în exces, organismul reține apă. Volumul de sânge crește, iar presiunea asupra vaselor se intensifică. Pe termen lung, acest proces duce la rigidizarea și îngustarea arterelor. Riscul de infarct și accident vascular cerebral crește.

Supele de roșii din conservă conțin adesea cantități mari de sodiu. Acesta este folosit atât pentru gust, cât și pentru conservare. O soluție sigură este prepararea supei acasă. Totuși, nu orice rețetă este automat săracă în sare. Unele versiuni populare pot avea peste 800 de miligrame per cană. Rețetele gândite pentru sănătatea inimii pot coborî sub 220 de miligrame.

Mai jos este o rețetă de supă de roșii care poate fi adaptată ușor pentru un conținut scăzut de sodiu.

Ingrediente pentru 8 porții

4 linguri de unt nesărat

2 cepe galbene, aproximativ 3 căni tocate fin

3 căței de usturoi, tocați mărunt

1,6 kilograme de roșii zdrobite, cu tot cu suc, de preferat San Marzano

480 mililitri de supă de pui

60 mililitri de busuioc proaspăt tocat

1 lingură de zahăr, după gust

0,5 linguriță de piper negru

120 mililitri de smântână dulce pentru gătit

30 grame de parmezan ras, plus extra pentru servire

Mod de preparare

Încinge o oală cu fund gros la foc mediu. Adaugă untul, apoi ceapa tocată. Călește timp de 10 până la 12 minute, până devine moale și aurie. Adaugă usturoiul și gătește încă un minut.

Pune roșiile cu tot cu suc, supa de pui, busuiocul, zahărul și piperul. Amestecă și adu la fierbere. Redu focul și lasă să fiarbă ușor timp de 10 minute.

Dacă vrei o supă fină, pasează cu un blender vertical direct în oală. Poți folosi și un blender clasic, în tranșe. Ai grijă la lichidul fierbinte.

Adaugă smântâna și parmezanul. Adu din nou la punctul de fierbere. Potrivește de sare și piper, după nevoie. Oprește focul.

Servește supa fierbinte, cu parmezan ras și frunze proaspete de busuioc.