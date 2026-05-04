Gigantul francez Danone este pe punctul de a finaliza una dintre cele mai importante tranzacții ale sale din ultimii ani, vizând preluarea grupului australian Made Group. Acesta este cunoscut pentru branduri precum Cocobella și Rokeby Farms. Valoarea treanzacției ar putea depăși 1,5 miliarde de dolari, potrivit surselor din industrie, consultate de dairynews.today

Achiziția este gestionată de Bank of America în numele fondului TPG Capital și vizează o evaluare de cel puțin 15 ori EBITDA-ul Made Group, raportat la câștiguri de aproximativ 110 milioane de dolari.

Mișcarea vine într-un moment în care Danone își recalibrează strategia post-pandemie și își concentrează investițiile în segmente cu creștere accelerată, precum nutriția funcțională și produsele premium.

Nu degeaba portofoliul Made Group, care include apă de cocos și băuturi bogate în protein, se aliniază cu direcția strategică „Renew” a companiei franceze.

Tendință de consolidare pe piața Oceaniei

Achiziția reflectă și o tendință mai amplă de consolidare în regiunea Oceaniei. Recent, Lactalis a preluat divizia Mainland Group a cooperativei Fonterra pentru aproximativ 3,8 miliarde de dolari neozeelandezi.

Pe fondul acestei dinamici, companiile globale de bunuri de larg consum își extind prezența în segmentele cu valoare adăugată ridicată, în timp ce jucătorii locali se orientează tot mai mult către producția de ingrediente B2B.

Procesul de vânzare a fost marcat și de retragerea unui consorțiu condus de New Hope Group, ceea ce sugerează influențe ale contextului geopolitic și reglementărilor asupra investițiilor în active agricole australiene.

Această retragere a deschis calea pentru companiile europene, precum Danone, să își consolideze poziția într-o piață considerată strategică pentru dezvoltarea produselor premium.

Impact global: de la Australia la India și Asia de Sud-Est

Efectele tranzacției depășesc piața australiană. În India, unde cererea pentru produse funcționale și premium este în creștere, achiziția ar putea deveni un model pentru strategii similare de dezvoltare și consolidare.

Evaluarea ridicată, de aproximativ 15 ori EBITDA, stabilește totodată un reper pentru startup-urile din sectorul lactatelor și al produselor „clean label”, indicând un interes crescut al investitorilor pentru companiile inovatoare.

În același timp, competiția pe piețele din Asia de Sud-Est ar putea deveni mai intensă, în condițiile în care brandurile australiene premium sunt deja bine poziționate în preferințele consumatorilor.

Prin această achiziție, Danone își întărește poziția într-un segment-cheie al industriei alimentare: produsele orientate spre sănătate, conveniență și valoare nutrițională ridicată. Totodată, tranzacția confirmă direcția globală a industriei: trecerea de la volum la valoare, de la produse de bază la soluții alimentare adaptate stilului de viață modern.