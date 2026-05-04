Danone, la un pas de a prelua Made Group/ Achiziția din Australia depășește 1,5 miliarde dolari și mizează pe produse premium

04 mai 2026, Articole / Reportaje
Danone, la un pas de a prelua Made Group/ Achiziția din Australia depășește 1,5 miliarde dolari și mizează pe produse premium
Sursa foto: https://dairybusinessmea.com/
Cuprins
  1. Achiziția este gestionată de Bank of America
  2. Tendință de consolidare pe piața Oceaniei
  3. Impact global: de la Australia la India și Asia de Sud-Est

Gigantul francez Danone este pe punctul de a finaliza una dintre cele mai importante tranzacții ale sale din ultimii ani, vizând preluarea grupului australian Made Group. Acesta este cunoscut pentru branduri precum Cocobella și Rokeby Farms. Valoarea treanzacției ar putea depăși 1,5 miliarde de dolari, potrivit surselor din industrie, consultate de dairynews.today

Achiziția este gestionată de Bank of America

Achiziția este gestionată de Bank of America în numele fondului TPG Capital și vizează o evaluare de cel puțin 15 ori EBITDA-ul Made Group, raportat la câștiguri de aproximativ 110 milioane de dolari.

Mișcarea vine într-un moment în care Danone își recalibrează strategia post-pandemie și își concentrează investițiile în segmente cu creștere accelerată, precum nutriția funcțională și produsele premium.

Nu degeaba portofoliul Made Group, care include apă de cocos și băuturi bogate în protein, se aliniază cu direcția strategică „Renew” a companiei franceze.

 

Tendință de consolidare pe piața Oceaniei

Achiziția reflectă și o tendință mai amplă de consolidare în regiunea Oceaniei. Recent, Lactalis a preluat divizia Mainland Group a cooperativei Fonterra pentru aproximativ 3,8 miliarde de dolari neozeelandezi.

- articolul continuă mai jos -

Pe fondul acestei dinamici, companiile globale de bunuri de larg consum își extind prezența în segmentele cu valoare adăugată ridicată, în timp ce jucătorii locali se orientează tot mai mult către producția de ingrediente B2B.

Procesul de vânzare a fost marcat și de retragerea unui consorțiu condus de New Hope Group, ceea ce sugerează influențe ale contextului geopolitic și reglementărilor asupra investițiilor în active agricole australiene.

Această retragere a deschis calea pentru companiile europene, precum Danone, să își consolideze poziția într-o piață considerată strategică pentru dezvoltarea produselor premium.

 

Impact global: de la Australia la India și Asia de Sud-Est

Efectele tranzacției depășesc piața australiană. În India, unde cererea pentru produse funcționale și premium este în creștere, achiziția ar putea deveni un model pentru strategii similare de dezvoltare și consolidare.

Evaluarea ridicată, de aproximativ 15 ori EBITDA, stabilește totodată un reper pentru startup-urile din sectorul lactatelor și al produselor „clean label”, indicând un interes crescut al investitorilor pentru companiile inovatoare.

În același timp, competiția pe piețele din Asia de Sud-Est ar putea deveni mai intensă, în condițiile în care brandurile australiene premium sunt deja bine poziționate în preferințele consumatorilor.

Prin această achiziție, Danone își întărește poziția într-un segment-cheie al industriei alimentare: produsele orientate spre sănătate, conveniență și valoare nutrițională ridicată. Totodată, tranzacția confirmă direcția globală a industriei: trecerea de la volum la valoare, de la produse de bază la soluții alimentare adaptate stilului de viață modern.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
04 mai
Ce prevede directiva ”mic dejun”/ Etichetarea originii mierii devine mai strictă în Uniunea Europeană: noi reguli din iunie 2026
Ce prevede directiva ”mic dejun”/ Etichetarea originii mierii devine mai strictă în Uniunea Europeană: noi reguli din iunie 2026
Articole / Reportaje
04 mai
UE schimbă regulile / Companiile care vând cafeau, cacao, soia, carne de vită sau ulei de palmier vor fi obligate să demonstreze că acestea nu provin din terenuri defrișate recent / Cafeaua solubilă a fost adăugată pe listă
UE schimbă regulile / Companiile care vând cafeau, cacao, soia, carne de vită sau ulei de palmier vor fi obligate să demonstreze că acestea nu provin din terenuri defrișate recent / Cafeaua solubilă a fost adăugată pe listă
Articole / Reportaje
04 mai
Un fermier din Arad introduce adopția pomilor fructiferi: abonament anual pentru propriul măr sau cireș
Un fermier din Arad introduce adopția pomilor fructiferi: abonament anual pentru propriul măr sau cireș
Articole / Reportaje
04 mai
„Culegătoarea de morcovi”, singura lucrare semnată Vincent van Gogh din România, expusă la Art Safari New Museum din 9 mai
„Culegătoarea de morcovi”, singura lucrare semnată Vincent van Gogh din România, expusă la Art Safari New Museum din 9 mai
Articole / Reportaje
04 mai
Ulei de gătit în loc de motorină: da sau nu? Avertismentul unui profesor universitar / Ce alternative reale există pentru combustibilii clasici
Ulei de gătit în loc de motorină: da sau nu? Avertismentul unui profesor universitar / Ce alternative reale există pentru combustibilii clasici

Cele mai noi articole

APIA a demarat plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii aferente anului 2025/ Fondurile totale alocate se ridică la peste 180 milioane de euro
APIA a demarat plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii aferente anului 2025/ Fondurile totale alocate se ridică la peste 180 milioane de euro
Ce beau românii la prima întâlnire: Vinul și cocktailurile înlocuiesc berea, iar 4 din 10 aleg să nu consume alcool
Ce beau românii la prima întâlnire: Vinul și cocktailurile înlocuiesc berea, iar 4 din 10 aleg să nu consume alcool
UE solicită strategii naționale pentru protejarea fermierilor din 2028/ Inițiativa vizează contracararea riscurilor majore, precum schimbările climatice, instabilitatea piețelor și tensiunile geopolitice
UE solicită strategii naționale pentru protejarea fermierilor din 2028/ Inițiativa vizează contracararea riscurilor majore, precum schimbările climatice, instabilitatea piețelor și tensiunile geopolitice
AFIR lansează ghidul pentru investițiile în energie verde din ferme și industria alimentară / Fermierii care investesc în energie regenerabilă pentru autoconsum primesc un nou ghid oficial de achiziții
AFIR lansează ghidul pentru investițiile în energie verde din ferme și industria alimentară / Fermierii care investesc în energie regenerabilă pentru autoconsum primesc un nou ghid oficial de achiziții
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno), despre combaterea risipei alimentare: Gătim toate preparatele în media săptămânii anterioare, ca să aruncăm cât mai puțin
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno), despre combaterea risipei alimentare: Gătim toate preparatele în media săptămânii anterioare, ca să aruncăm cât mai puțin