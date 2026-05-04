UE schimbă regulile / Companiile care vând cafeau, cacao, soia, carne de vită sau ulei de palmier vor fi obligate să demonstreze că acestea nu provin din terenuri defrișate recent / Cafeaua solubilă a fost adăugată pe listă

04 mai 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Magnific

Uniunea Europeană pregătește modificări importante în regulamentul privind produsele asociate defrișărilor. Este una dintre cele mai ambițioase legislații de mediu adoptate de Bruxelles în ultimii ani. Potrivit noilor schimbări, pielea va fi eliminată din lista produselor vizate de reguli, în timp ce cafeaua solubilă va fi adăugată în mod explicit în sfera de aplicare, arată Euractiv.

Decizia vine înainte de intrarea efectivă în vigoare a regulamentului european privind produsele fără legătură cu defrișările (EUDR), programată pentru 30 decembrie 2026 pentru companiile mari.

Noua legislație obligă companiile care vând anumite produse pe piața europeană să demonstreze că acestea nu provin din terenuri defrișate recent și că nu au contribuit la degradarea pădurilor. Printre produsele deja vizate se numără cafeaua, cacao, soia, carnea de vită, uleiul de palmier, lemnul și cauciucul.

Prin noile ajustări, Bruxelles-ul vrea să clarifice mai bine lista produselor derivate care intră sub incidența regulilor.

Cafeaua solubilă intră explicit sub control

Una dintre schimbările importante este includerea expresă a cafelei solubile. Deși cafeaua boabe era deja acoperită de regulament, noua formulare elimină orice ambiguitate și extinde clar obligațiile de trasabilitate și asupra produselor procesate, precum cafeaua instant. Această modificare este văzută ca o întărire a cadrului legislativ, în condițiile în care produsele procesate reprezintă o parte importantă din comerțul european cu cafea.

În schimb, pielea și derivatele din piele vor fi eliminate din listă. Decizia vine după presiuni puternice din partea industriei europene de tăbăcărie, care a argumentat că pielea este un produs secundar al industriei cărnii și că nu reprezintă un factor direct care stimulează defrișările. Comisia Europeană a acceptat această argumentație și a decis excluderea pielii din mecanismul de control.

Critici din partea organizațiilor de mediu

Decizia de a scoate pielea din regulament a stârnit critici din partea organizațiilor de mediu. Acestea avertizează că măsura ar putea crea o breșă în sistem, având în vedere că sectorul bovin rămâne unul dintre principalii factori ai defrișărilor la nivel global. Criticii susțin că excluderea unui produs derivat din lanțul bovin reduce eficiența generală a regulamentului.

Modificările arată presiunea tot mai mare asupra Bruxelles-ului de a găsi un echilibru între obiectivele climatice și realitățile economice. Pe de o parte, UE încearcă să reducă impactul consumului european asupra pădurilor globale. Pe de altă parte, companiile europene cer reguli mai clare și mai puțin împovărătoare. Însă noile ajustări vin exact în acest context sensibil, în care implementarea regulamentului a fost deja amânată o dată. Pentru consumatori, schimbările vor fi aproape invizibile. Pentru industrie însă, ele schimbă semnificativ obligațiile de trasabilitate și verificare în lanțurile globale de aprovizionare.

 

