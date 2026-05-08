ANSVSA anunță retragerea de la comercializare a mai multor sortimente de arahide vândute în rețeaua Carrefour, după ce furnizorul a semnalat o posibilă depășire a limitelor admise pentru aflatoxina B1 și aflatoxine totale, contaminanți considerați periculoși pentru sănătate.

Măsura vizează magazine Carrefour, Carrefour Market și Supeco din întreaga țară, inclusiv din București, Ploiești, Constanța, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov, dar și alte orașe precum Galați, Reșița, Slobozia, Cernavodă, Slatina, Vrancea și Vaslui.

Produsele retrase sunt:

ARAHIDE DECOJITE CRUDE 200 g, brand Depal

Cod EAN: 5941232412764 Loturi: LC1/26.02.2027, LD1/26.02.2027, LC2/04.03.2027 ARAHIDE DECOJITE CRUDE 500 g, brand Depal

Cod EAN: 5941232408583 Loturi: LC1/03.03.2027, LA2/04.03.2027, LC3/26.03.2027 ARAHIDE DECOJITE PRĂJITE 150 g, 300 g și 500 g, brand Carrefour Classic

Coduri EAN: 5941232411828, 5941232411835, 5941232411842

Sunt vizate toate loturile cu termen de expirare în noiembrie 2026 menționate în lista publicată de ANSVSA, inclusiv exemple precum LG316, LA355 și LA376.

Autoritatea recomandă consumatorilor să nu consume aceste produse și să le returneze în magazinele din care au fost cumpărate. Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite tipuri de mucegaiuri și pot apărea în produse precum nucile, arahidele, cerealele sau semințele depozitate în condiții improprii. Expunerea repetată la cantități mari poate afecta sănătatea, motiv pentru care nivelurile admise sunt strict reglementate la nivel european.