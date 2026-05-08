Fasolea albă, feta cremoasă, migdalele crocante și dressingul cu lămâie transformă această salată într-o masă surprinzător de sățioasă. Rețeta este bogată în fibre și proteine vegetale și poate fi servită atât ca prânz rapid, cât și ca garnitură lângă pește sau carne la grătar, potrivit EatingWell.

Această salată consistentă cu fasole albă, feta și dressing cu lămâie și usturoi este una dintre acele rețete simple care reușesc să fie în același timp sățioase, fresh și foarte ușor de pregătit.

Combinația dintre fasolea cremoasă, țelina crocantă, feta sărată și migdalele rumenite oferă texturi diferite și mult gust, iar dressingul cu lămâie și usturoi aduce o notă proaspătă și aromată.

Salata poate fi servită ca fel principal vegetarian sau ca garnitură lângă pui, pește ori preparate la grătar.

De ce este considerată o rețetă echilibrată

Potrivit EatingWell, această combinație oferă:

proteine vegetale

fibre

grăsimi sănătoase

antioxidanți

calciu

Fasolea albă este bogată în fibre și proteine și poate contribui la sănătatea inimii și a microbiomului intestinal.

În plus, uleiul de măsline extravirgin aduce grăsimi mononesaturate asociate cu sănătatea cardiovasculară și reducerea inflamației.

Ingrediente pentru 4 porții

60 ml ulei de măsline extravirgin

1 linguriță coajă rasă de lămâie

2 linguri suc de lămâie

1 lingură oțet din vin roșu

2 lingurițe muștar Dijon

1/2 linguriță piper

1 cățel mic de usturoi ras fin

1/4 linguriță sare

2 conserve de fasole albă fără sare adăugată (aproximativ 400 g fiecare), clătită și scursă

1 cană țelină apio tăiată felii oblice

100 g brânză feta sfărâmată

70 g migdale coapte nesărate, tocate grosier

1/4 cană busuioc proaspăt tocat

Pentru decor:

frunze de țelină apio

busuioc proaspăt

Mod de preparare

Într-un bol mare, amestecă uleiul de măsline, coaja și sucul de lămâie, oțetul, muștarul Dijon, piperul, usturoiul ras și sarea până când dressingul devine omogen.

Adaugă fasolea, țelina apio, feta, migdalele și busuiocul tocat și amestecă bine.

Lasă salata să stea aproximativ 5 minute înainte de servire, pentru ca fasolea să absoarbă dressingul.

La final, decorează cu busuioc proaspăt sau frunze de țelină.

Pentru un gust mai bun și o textură mai cremoasă, editorii recomandă folosirea brânzei feta la bloc, păstrată în saramură, nu varianta deja mărunțită.

De asemenea:

sucul proaspăt de lămâie este esențial pentru aromă

usturoiul ras foarte fin se distribuie mai uniform în dressing

brânza feta poate fi înlocuită cu brânză de capră pentru un gust mai delicat

busuiocul poate fi combinat cu mărar sau mentă

Pentru o textură mai fermă, rețeta poate fi preparată și cu năut în loc de fasole albă.

Cum poate fi păstrată

Salata poate fi păstrată la frigider într-un recipient închis ermetic timp de până la 4 zile.

Înainte de servire, este recomandat să fie amestecată din nou