Fasolea albă, feta cremoasă, migdalele crocante și dressingul cu lămâie transformă această salată într-o masă surprinzător de sățioasă. Rețeta este bogată în fibre și proteine vegetale și poate fi servită atât ca prânz rapid, cât și ca garnitură lângă pește sau carne la grătar, potrivit EatingWell.
Această salată consistentă cu fasole albă, feta și dressing cu lămâie și usturoi este una dintre acele rețete simple care reușesc să fie în același timp sățioase, fresh și foarte ușor de pregătit.
Combinația dintre fasolea cremoasă, țelina crocantă, feta sărată și migdalele rumenite oferă texturi diferite și mult gust, iar dressingul cu lămâie și usturoi aduce o notă proaspătă și aromată.
Salata poate fi servită ca fel principal vegetarian sau ca garnitură lângă pui, pește ori preparate la grătar.
Potrivit EatingWell, această combinație oferă:
Fasolea albă este bogată în fibre și proteine și poate contribui la sănătatea inimii și a microbiomului intestinal.
În plus, uleiul de măsline extravirgin aduce grăsimi mononesaturate asociate cu sănătatea cardiovasculară și reducerea inflamației.
Pentru decor:
Într-un bol mare, amestecă uleiul de măsline, coaja și sucul de lămâie, oțetul, muștarul Dijon, piperul, usturoiul ras și sarea până când dressingul devine omogen.
Adaugă fasolea, țelina apio, feta, migdalele și busuiocul tocat și amestecă bine.
Lasă salata să stea aproximativ 5 minute înainte de servire, pentru ca fasolea să absoarbă dressingul.
La final, decorează cu busuioc proaspăt sau frunze de țelină.
Pentru un gust mai bun și o textură mai cremoasă, editorii recomandă folosirea brânzei feta la bloc, păstrată în saramură, nu varianta deja mărunțită.
De asemenea:
Pentru o textură mai fermă, rețeta poate fi preparată și cu năut în loc de fasole albă.
Salata poate fi păstrată la frigider într-un recipient închis ermetic timp de până la 4 zile.
Înainte de servire, este recomandat să fie amestecată din nou
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți