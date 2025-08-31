VIDEO | De la Sarmale la Tapas | De unde cumpără micii restaurantele românești din străinătate/ Larisa Olteanu, proprietar restaurant Alicante: „Deocamdată îi luam de la o fabrică din Madrid, dar ne-am gândim și să începem să-i facem noi”

Larisa Olteanu și soțul ei au avut curajul să o ia de la capăt, mutându-se anul trecut în Alicante, Spania. După șase ani petrecuți în Marea Britanie, unde au avut un mic fast-food cu specific românesc, cei doi au decis să își încerce norocul pe țărmul Mării Mediterane. Rezultatul? Un restaurant deschis oficial pe 1 februarie 2025, Casa dels Sabors care a devenit deja un punct de întâlnire pentru localnici, turiști și români din zonă.

Soțul Larisei prepara carnea pentru șaorma în Marea Britanie. De la 0, cu condimentare, macerare, gătire. Când s-au hotărât ca vor avea preparate românești în meniu la noul lor restaurant din Alicante, micii nu puteau lipsi. Și au trebuit să găsească soluții de aprovizionare.

Au cumpărat la început de la magazinul românesc din zonă. Apoi o fabrică de mezeluri (tot românească) de lângă Madrid i-a văzut pe internet și i-a contactat. „Făceam filmulețe și le puneam pe rețele ca să promovăm restaurantul. Și ne-au sunat și ne-au întrebat dacă nu vrem să ne livreze ei micii. Am acceptat și am rămas cu ei, ” povestește Larisa.

În general, restaurantele românești din străinătate cumpără micii de la distribuitori (care îi aduc direct din România), de la astfel de fabrici (în Spania sunt destule) sau îi prepară în propria bucătărie.