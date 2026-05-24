Mihaela Ciorba este proprietara clinicii de medicina estetică Lumed, din apropierea Barcelonei. Am întrebat-o care sunt super-alimentele care ajută la reducerea inflamației corpului și iată ce am aflat.

„Unul dintre factori este alimentația. Dar poate fi stresul, praful ambiental, lipsa de mișcare, exercițiul fizic. Deci este un cumul de factori. Un cumul de factori și depinde mult de mediul în care trăim, toxinele pe care le găsim, substanțele toxice din alimente, din băuturi, din ceea ce mâncăm. Și aceste alimente, vreau să spun, sunt alimente pe care le găsim foarte frecvent: pe bază de zahăr, știm că zahărul, alimentele ultraprocesate sunt extrem de rele.

Sunt alimente care se consumă frecvent. Ne ajută cele pe bază de antioxidanți. Este foarte simplu. În general, sunt alimente biologice. Pe bază de carne, pește, pește alb, bogate în grăsimi sănătoase, omega, știm, în fructe uscate, avocado. Avem legume de toate culorile, de sezon, care au o valoare nutrițională ridicată. Vitamine din fructe, alimente integrale, cât mai puțin procesate. O dietă echilibrată și variată, pentru că nu este suficient să consumi un singur aliment. Există alimente precum broccoli, un super-aliment despre care se spune că trebuie consumat în fiecare zi, dar nu numai. Eu consider că trebuie mâncat variat”.

- articolul continuă mai jos -

Citește interviul complet pe G4Food.ro.