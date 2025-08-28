VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Un cuplu de români a introdus micii în meniul restaurantului lor la cererea unor spanioli/ Larisa Olteanu: „ Nu eram hotărâți dacă să facem mâncare românească. Proprietarii spațiului pe care l-am închiriat au vrut mici și așa ne-am decis”

Larisa Olteanu și soțul ei au avut curajul să o ia de la capăt, mutându-se anul trecut în Alicante, Spania. După șase ani petrecuți în Marea Britanie, unde au avut un mic fast-food cu specific românesc, cei doi au decis să își încerce norocul pe țărmul Mării Mediterane. Rezultatul? Un restaurant deschis oficial pe 1 februarie 2025, Casa dels Sabors care a devenit deja un punct de întâlnire pentru localnici, turiști și români din zonă.

Când au hotărât să deschidă restaurantul vroiau să gătească mâncare mai mult spaniolă. Dar până în final au introdus în meniu și feluri românești. Cei care i-au convins au fost proprietarii spațiului pe care l-au închiriat:

„Unde am închiriat restaurantul… ei au fost primii curioși de mâncarea românească. Chiar ne-au întrebat de la bun început, că noi prima dată eram sceptici dacă să băgăm mâncare românească sau nu. Și ea chiar a fost prima care ne-a întrebat: “Bănuiesc că faceți și mâncare românească?”. Știa că suntem români și am zis: “Încă nu știm, să vedem. Dar ei ne-au convins”, povestește Larisa.

Mâncarea românească stă bine în meniu lână cea internațională

„Avem mâncare internațională, multe fructe de mare și pește, carne la grătar. În weekend introducem și preparate românești – ciorbițe, mici, mâncăruri tradiționale – pe care le schimbăm constant, ca să nu se plictisească clientul”, povestește Larisa.

Surpriza plăcută a fost că și spaniolii au devenit curioși de bucătăria românească. Micii s-au dovedit a fi un succes încă de la primele încercări, iar ciorba de burtă a ajuns rapid printre cele mai cerute preparate, chiar și în zilele toride de vară.