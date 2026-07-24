Cum arată un business conceput pentru a urmări traseul cărnii, de la fermă până la galantar? În cazul produselor din carne, trasabilitatea presupune posibilitatea de a urmări materia primă pe întregul lanț de producție: de la creșterea animalului și hrana pe care o primește până la procesare și produsul ajuns în magazin.

Invitată în podcastul G4Food, Georgiana Păstrăv, cofondatoarea Băcănia Boierească, a explicat cum funcționează un astfel de model în practică. Afacerea reunește mai multe verigi ale aceluiași lanț – agricultura pentru producerea unei părți din furaje, creșterea animalelor, procesarea cărnii și vânzarea produselor în magazinele proprii.

Pentru Georgiana Păstrăv, traseul unui preparat din carne începe astfel cu mult înainte ca acesta să ajungă în carmangerie: de la ceea ce mănâncă animalul și modul în care este crescut.

„Noi avem grijă de calitate și de control de la ce mănâncă animalul, cum este tranșat și cum este realizat preparatul respectiv, până la partea finală, când ajunge în galantar. Chiar și sloganul Băcăniei este «De la glie până la farfurie».”

Ea spune că acest control asupra întregului proces este unul dintre motivele pentru care compania a ales să își dezvolte propria fermă, propria carmangerie și magazine proprii.

- articolul continuă mai jos -

Primele vaci Angus au fost aduse din Austria

Ferma a început în urmă cu mai bine de un deceniu, când soțul Georgianei Păstrăv a decis să cumpere primele vaci din rasa Angus. Animalele sunt crescute pe pășunile de la Bălăceana, în județul Suceava.

„Soțul meu a adus, acum peste 12-13 ani, zece vaci Angus din Austria. A aflat că sunt animale care cresc foarte bine pe pășune și a crezut că va fi un model de business ușor. Nu e chiar foarte ușor. În schimb, într-adevăr, vacile Angus sunt vaci care cresc singure pe pășune. Noi avem la Bălăceana, lângă Suceava, și ferma, și abatorul, și carmangeria, avem hectare întregi de câmpuri pe care stau vacile. Trei sferturi din an, cât e cald, până dă iarna, pasc iarbă. Deci nu mănâncă altceva decât iarba de pe pământ, cu apa pe care ne-o dă Dumnezeu.”

Hrana porcilor provine din agricultura proprie

Controlul nu se oprește la creșterea bovinelor.

Ea spune că și furajele pentru porci provin, în mare parte, din agricultura proprie.

„Porcii sunt crescuți cu furaje pe care le producem noi. Facem și partea de agricultură, cultivăm porumb și celelalte cereale de care avem nevoie. Tocmai de aceea putem spune că urmărim întregul proces, de la hrana animalului până la produsul final.”

Următorul pas: cod QR pentru fiecare produs

Compania lucrează și la un sistem digital prin care consumatorii vor putea afla rapid proveniența produselor.

„Lucrăm acum la un concept cu cod QR prin care oricine va putea scana eticheta și va vedea de unde provine carnea și cum a ajuns produsul până în galantar. Vrem să fim cât se poate de transparenți.”

Trasabilitatea devine un criteriu tot mai important

În opinia antreprenoarei, consumatorii sunt din ce în ce mai interesați de proveniența alimentelor și de modul în care sunt produse.

„Oamenii nu mai vor doar un produs bun. Vor să știe cine l-a făcut, de unde vine carnea și cum a fost crescut animalul. Cred că aceasta este direcția în care merge piața și noi încercăm să răspundem acestei nevoi prin cât mai multă transparență.”

De ce au ales magazinele proprii în locul supermarketurilor

Termenul scurt de valabilitate influențează nu doar logistica, ci și locul în care astfel de produse pot fi vândute. Georgiana Păstrăv spune că Băcănia Boierească a încercat și varianta marilor lanțuri comerciale, însă gestionarea preparatelor din carne fără conservanți este dificilă atunci când producătorul nu mai are control direct asupra modului în care acestea sunt manipulate și păstrate.

„Este greu, pe de altă parte, că nu putem să ducem produsele în supermarketuri, să le vindem acolo, pentru că nu ar face față. Ele trebuie manipulate cu grijă, trebuie avut grijă la termenul acesta de valabilitate. În schimb, am preferat să avem magazinele noastre, în care să avem oameni care să știe povestea și să o transmită mai departe, produsele să fie date și la degustare și să putem astfel să le gestionăm, chiar dacă termenele de valabilitate sunt mai scăzute.

Nu zic că în supermarketuri nu pot să intre producători mici, doar că este foarte greu de gestionat. Noi am avut încercări, dar nu am reușit să facem lucrul acesta. Poate nu suntem la nivelul în care să gestionăm preparatele din carne. În schimb, ne este bine și ne este suficient cu partea aceasta de magazine proprii”, explică Georgiana Păstrăv.