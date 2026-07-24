Producția ramurii agricole a României a crescut în 2025 cu 8,5% față de anul precedent. Valoarea totală a ajuns la 115,7 miliarde de lei, potrivit datelor semidefinitive publicate de Institutul Național de Statistică. Suma este exprimată în prețurile curente ale anului 2025. În anul precedent, producția agricolă fusese evaluată la aproximativ 100,5 miliarde de lei.

Diferența nominală dintre cei doi ani este de 15,2 miliarde de lei, echivalentă cu aproximativ 15,1%. Creșterea de 8,5% comunicată de INS reflectă însă evoluția producției în termeni comparabili, după eliminarea influenței prețurilor.

Sectorul vegetal a înregistrat cea mai puternică evoluție. Producția vegetală a crescut cu 13,6% față de 2024 și a continuat să reprezinte cea mai importantă componentă a agriculturii românești.

Producția animală a avansat cu 2,5%, într-un ritm mult mai redus decât sectorul vegetal. Serviciile agricole au consemnat o scădere ușoară, de 0,3%.

Ponderea producției vegetale în valoarea totală a agriculturii a urcat la 58,7%, cu 3,7 puncte procentuale peste nivelul din 2024. La valoarea totală raportată de INS, sectorul vegetal a generat aproximativ 67,9 miliarde de lei.

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Producția animală a reprezentat 38,2% din total, în scădere cu 3,6 puncte procentuale. Valoarea corespunzătoare acestei ponderi este de aproximativ 44,2 miliarde de lei. Serviciile agricole au avut o contribuție de 3,1%, aproape neschimbată față de anul anterior.

Cerealele și plantele uleioase câștigă teren

În interiorul sectorului vegetal s-au produs modificări importante între principalele grupe de culturi. Cea mai mare creștere de pondere a fost înregistrată de plantele uleioase, cu un avans de 3,6 puncte procentuale. Cerealele și-au majorat contribuția cu 1,5 puncte procentuale. Ponderea fructelor și strugurilor a crescut, la rândul său, cu 1,2 puncte procentuale.

În schimb, legumele și pepenii au pierdut 2,9 puncte procentuale din structura valorii producției vegetale. Alte grupe de culturi au scăzut cu 1,5 puncte procentuale, iar plantele de nutreț cu 1,4 puncte procentuale. Cartofii au înregistrat o reducere de 0,5 puncte procentuale.

Bovinele și păsările își măresc contribuția

În sectorul zootehnic, bovinele au avut cea mai importantă creștere a ponderii valorice, de 1,6 puncte procentuale. Păsările au câștigat 0,6 puncte procentuale, iar produsele obținute prin prelucrarea laptelui în ferme au avansat cu 0,1 puncte procentuale.

Porcinele au pierdut însă 1,3 puncte procentuale din structura producției animale. Ovinele și caprinele au înregistrat o scădere de 0,5 puncte procentuale. O reducere similară a fost raportată și pentru celelalte grupe de produse zootehnice.

Datele arată că revenirea agriculturii din 2025 a fost susținută în principal de producția vegetală. Zootehnia a continuat să crească, dar contribuția sa în valoarea totală a sectorului s-a diminuat.