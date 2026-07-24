Cum arată, de fapt, masa unui astronaut? De ce nu există gătit în spațiu, de ce pâinea poate deveni periculoasă și cum ajunge sarea să fie lichidă? Despre toate acestea a vorbit cercetătorul în astronomie Adrian Șonka, invitat în podcastul „Disputandum, un podcast despre gusturi”, realizat de Cosmin Dragomir pentru G4Food.

Prima surpriză este că astronauții nu percep mâncarea la fel ca pe Pământ.

„În primul rând, atunci când mergi în spațiu cosmic, mâncarea nu mai are același gust. E cumva similar chiar și cu avioanele”, spune Adrian Șonka. Explicația este simplă: în lipsa gravitației, lichidele din organism se redistribuie, iar nasul se congestionează.

„Când mănânci și cu nasul și nasul e înfundat, nu mai simți gustul și mirosul cum trebuie”, explică astronomul.

De ce nu se gătește în spațiu

O altă diferență majoră este că astronauții nu gătesc.

„În spațiu cosmic nu se gătește. Nu ai voie”, spune cercetătorul.

Motivul ține de fizică. În condiții de imponderabilitate, apa și aerul se comportă complet diferit, iar convecția, procesul care face posibilă fierberea alimentelor pe Pământ, practic nu mai există.

„Nu ai cum să gătești, poți doar să încălzești mâncarea. Nu poți să o încălzești ca pe Pământ. (…) Nu poți să fierbi cum trebuie lucrurile. Nu circulă foarte bine. Nu ai convecție”, explică Adrian Șonka.

- articolul continuă mai jos -

Nici pâinea nu este un aliment potrivit în spațiu. Firimiturile pot pluti prin cabină și pot ajunge în ochii astronauților sau în echipamentele navei.

„Nu se trimite mâncare care se poate sfărâma. Firimiturile rămân acolo și plutesc. Peste cinci minute te plimbi și îți intră în ochi. Sau pot bloca anumiți senzori, anumite instrumente”, spune acesta.

„Sarea, în loc să cadă, rămâne în aer”

Același motiv explică și de ce sarea și piperul nu sunt folosite sub formă de pulbere.

„Nu poți să pui sare. Sarea, în loc să cadă, rămâne în aer. O să ai un nor de sare și de piper prin cabină”, spune Adrian Șonka.

Soluția găsită de ingineri este una neobișnuită.

„Toate mirodeniile acestea, sarea, piperul sau ce or mai fi, sunt lichide, amestecate cu ulei și cu apă”, explică sursa citată.

Hrana este pregătită integral pe Pământ, iar multe produse sunt deshidratate.

„Avem pachețele în care torni apă și se face ceva. O hidratezi”, explică astronomul. Alte alimente sunt conservate sau sterilizate prin iradiere, pentru a elimina bacteriile și a rezista perioade lungi.

„98% din apa de pe stația spațială este reciclată”

Apa este, la rândul ei, o resursă extrem de prețioasă. Pe Stația Spațială Internațională aproape nimic nu se pierde.

„Pe stația spațială există cel mai eficient mod de a recicla apa. 98% din apă este reciclată”, spune Adrian Șonka.

Apa provenită din transpirație sau din alte surse este purificată și reutilizată.

„Se purifică, se încălzește, se scot vaporii de apă, se trec prin filtre și a doua zi o ai în cafetieră”, povestește cercetătorul.

Dacă misiunile către Lună durează doar câteva zile, o călătorie spre Marte schimbă complet problema alimentației.

„Pe Marte înseamnă între șase și opt luni pe drum, iar apoi trebuie să stai doi ani până te poți întoarce”, spune Adrian Șonka.

De aceea, cercetătorii caută soluții care astăzi par desprinse din filme SF: sere în care să fie cultivate plante, haine comestibile sau chiar alegerea animalelor care oferă cel mai bun raport între masa corporală și cantitatea de carne.

„Sunt tot felul de publicații științifice despre mâncare, despre ce pot mânca oamenii pe Marte”, spune astronomul, convins că hrana va rămâne una dintre cele mai mari provocări ale viitoarelor misiuni spațiale.