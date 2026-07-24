Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a încheiat al doilea trimestru al anului 2026 cu rezultate peste estimările analiștilor. Evoluția pozitivă a fost susținută de creșterea vânzărilor în Franța și de revenirea pe plus a operațiunilor din Brazilia, potrivit Reuters.

În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările comparabile – care exclud magazinele deschise în ultimele 12 luni – au crescut cu 1,9%. Estimările analiștilor indicau un avans de 1,6%.

Franța rămâne principalul motor de creștere

Piața franceză continuă să aducă rezultate solide pentru Carrefour. Vânzările comparabile au crescut pentru al cincilea trimestru consecutiv, înregistrând un avans de 1%.

Performanța a depășit și de această dată prognozele analiștilor. Aceștia anticipau o creștere de 0,8%. A fost confirmată evoluția pozitivă a activității retailerului pe cea mai importantă piață a sa.

Profit operațional în creștere în prima jumătate a anului

În primele șase luni din 2026, Carrefour a raportat un rezultat operațional recurent de 757 de milioane de euro. Față de 727 de milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Marja operațională a ajuns la 1,9%, în timp ce analiștii estimau un rezultat de aproximativ 779 de milioane de euro, notează Agerpress.

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Strategia retailerului: prețuri mai mici și investiții în digitalizare

Compania continuă implementarea planului de dezvoltare pentru piețele sale principale – Franța, Spania și Brazilia. Strategia urmărește creșterea cotei de piață și îmbunătățirea profitabilității prin mai multe măsuri.

Printre acestea se numără:

reducerea prețurilor la o parte dintre produse;

investiții în digitalizare și servicii online;

economii anuale de costuri estimate la un miliard de euro până în 2030.

Valul de căldură din iunie a stimulat cererea pentru produse sezoniere

Temperaturile ridicate din luna iunie au avut un impact vizibil asupra comportamentului de cumpărare al consumatorilor.

Directorul financiar al Carrefour, Matthieu Malige, a explicat că retailerul a înregistrat o cerere foarte mare pentru produse destinate sezonului cald. Potrivit acestuia:

„Carrefour a beneficiat de pe urma cererii sezoniere ridicate în timpul valului de căldură din iunie, vânzând 200.000 de evantaie, aparate de aer condiționat și umidificatoare și peste șapte milioane de pungi de gheață într-o singură săptămână.”

Aceste cifre reflectă modul în care fenomenele meteorologice pot influența rapid preferințele consumatorilor și structura vânzărilor din marile lanțuri de retail.

Cererea sezonieră continuă să influențeze piața alimentară

Rezultatele din trimestrul al doilea arată că evoluția pieței alimentare este influențată atât de strategiile comerciale ale retailerilor, cât și de factori externi, precum condițiile meteo sau schimbările în comportamentul de consum.

Pentru Carrefour, creșterea vânzărilor în principalele piețe și cererea ridicată pentru produsele specifice sezonului de vară au contribuit la depășirea estimărilor formulate de analiști pentru această perioadă.