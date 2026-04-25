Femeile care observă că slăbesc mai greu după 40 de ani nu se confruntă cu o simplă impresie, ci cu o schimbare fiziologică reală, explică nutriționista Tania Fântână. În perimenopauză, fluctuațiile hormonale influențează modul în care organismul folosește energia, depozitează grăsimea și reglează senzația de foame.

Scăderea estrogenului și a progesteronului, alături de modificarea sensibilității la insulină și reducerea masei musculare, duc la un metabolism mai lent. Rezultatul este vizibil: creștere în greutate, mai ales în zona abdominală, poftă crescută de dulce și dificultăți în menținerea unui deficit caloric eficient.

Datele din studiile recente arată că, în această etapă, restricțiile calorice severe pot avea efecte contrare, favorizând pierderea masei musculare și accentuând dezechilibrele metabolice. În schimb, alimentația echilibrată, bogată în proteine și fibre, contribuie la controlul apetitului și la stabilizarea glicemiei.

„Nu mai este o problemă de voință, ci de adaptare greșită la noua situație”, subliniază Tania Fântână. Dietele bazate pe restricții dure și ignorarea senzației de foame devin ineficiente și pot duce la episoade de mâncat necontrolat și la o stare de disconfort constant.

Specialiștii recomandă o abordare diferită: mese regulate, cu aport suficient de proteine, consum crescut de legume pentru aportul de fibre, grăsimi sănătoase în cantități moderate și carbohidrați de calitate, neprocesați. De asemenea, somnul și gestionarea stresului devin factori esențiali în reglarea apetitului.

Reducerea zahărului este utilă, dar interdicțiile totale nu sunt sustenabile și pot amplifica pofta. În locul restricției, funcționează mai bine echilibrul și consecvența. În perimenopauză, corpul răspunde mai bine la susținere pe termen lung decât la presiune.