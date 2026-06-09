Fermierii și companiile din industria alimentară vor putea accesa o nouă rundă de finanțare pentru investiții în producerea energiei regenerabile destinate autoconsumului. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat lansarea celei de-a treia sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul Schemei de ajutor pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Sesiunea se va desfășura în perioada 15 iunie – 14 august 2026 și beneficiază de un buget total de 265 de milioane de euro. Programul este destinat întreprinderilor din sectorul agricol și industriei alimentare care doresc să își reducă dependența de costurile cu energia și să investească în producerea energiei pentru consum propriu.

145 milioane euro pentru proiectele de până la 1 MW

Potrivit MADR, din bugetul total disponibil, suma de 145 de milioane de euro este rezervată proiectelor cu capacități instalate de până la 1 MW inclusiv.

Alte 120 de milioane de euro sunt alocate investițiilor care vizează capacități instalate mai mari de 1 MW.

Schema finanțează realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare, cu sau fără sisteme de stocare. Obiectivul este reducerea costurilor energetice pentru exploatațiile agricole și unitățile de procesare alimentară.

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Finanțare nerambursabilă de 100%

Unul dintre cele mai importante avantaje ale programului este nivelul finanțării. Sprijinul este acordat în proporție de 100% pentru investițiile în producerea energiei electrice din surse solare. Valoarea maximă eligibilă este de până la 650.000 de euro pentru fiecare MW instalat în cazul proiectelor cu capacități de până la 1 MW.

Pentru proiectele care depășesc 1 MW, plafonul de finanțare este de 550.000 de euro pentru fiecare MW instalat.

Solicitanții au posibilitatea să depună mai multe proiecte în cadrul sesiunii. Condiția este ca investițiile să fie realizate în locații de producție diferite. Totuși, valoarea totală a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 20 de milioane de euro.

MADR: investițiile contribuie la reducerea costurilor de producție

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale arată că schema urmărește creșterea competitivității fermelor și a unităților de procesare prin reducerea cheltuielilor cu energia.

Instituția subliniază că ghidul solicitantului a fost deja publicat pe site-urile MADR și AFIR, iar beneficiarii interesați își pot pregăti documentația înainte de deschiderea sesiunii.

Potrivit comunicatului, investițiile în surse regenerabile pot contribui la creșterea stabilității financiare a companiilor din sectorul agroalimentar, într-un context în care costurile energetice rămân un factor important pentru competitivitatea producției.

Tanczos Barna: independența energetică trebuie să continue

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a declarat că susținerea fermierilor și procesatorilor prin măsuri care aduc predictibilitate activității economice reprezintă una dintre prioritățile ministerului.

„Prin finanțarea 100% nerambursabilă a capacităților solare, oferim un sprijin concret pentru reducerea costurilor de producție și creșterea competitivității sectorului agroalimentar românesc. Îi încurajez pe toți cei interesați să valorifice această oportunitate de finanțare. Independența energetică și modernizarea agriculturii românești trebuie să continue, iar rolul nostru este să asigurăm accesul cât mai rapid și eficient la aceste resurse financiare”, a declarat Tanczos Barna.

Cine poate solicita finanțare

Beneficiarii eligibili ai schemei sunt întreprinderile din sectorul agricol și din industria alimentară care sunt legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

De asemenea, pot depune proiecte organizațiile și federațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare.

Cererea de finanțare se depune exclusiv online, prin portalul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Schema este finanțată prin Fondul pentru Modernizare, administrat de Ministerul Energiei. Implementarea programului este realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin intermediul AFIR.

Sursa: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) / Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).