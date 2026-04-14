14 apr. 2026, Nutriție
Cât timp poți păstra și consuma ouăle de Paște / Tania Fântână (nutriționist): Ca regulă simplă, 1-2 ouă pe zi sunt suficiente, iar depozitarea corectă reduce riscurile de contaminare
Cuprins
  1. Ce beneficii au ouăle
  2. Câte ouă e OK să consumi de Paște?
  3. Cât „apasă” 3-5 ouă peste restul meselor?
  4. Ce se întâmplă cu colesterolul din ouă?
  5. Cum depozităm corect ouăle ciocnite
  6. Le lăsăm în coajă sau le decojim?
  7. Cât rezistă un ou fiert în frigider?
  8. Vopseaua de ouă: este periculoasă?

Ouăle roșii sunt simbolul central al mesei de Paște și, de cele mai multe ori, ajung să fie consumate „pe lângă” celelalte preparate, drob, friptură, pască sau cozonac. Tocmai aici apare problema: nu doar câte ouă mâncăm contează, ci contextul alimentar în care le consumăm, pentru că în stomac se regăsesc practic toate alegerile noastre alimentare de peste zi.

Ce beneficii au ouăle

Ouăle sunt alimente dense nutrițional și echilibrate. Știm despre asta dinainte de Paște și le lăudăm cu toate ocaziile pentru cât de versatile sunt, cât de ușor se prepară și pentru faptul că pot fi consumate atât ca fel principal, cât și ca desert.

Ouăle au proteine complete (cu toți aminoacizii esențiali).

Conțin vitamine (A, D, B12), precum și colină, importantă pentru funcția hepatică și cerebrală.

Un ou are, în medie, 70–80 kcal, deci nu este problematic în sine. Problema apare din faptul că foarte multe preparate de Paște conțin deja un număr semnificativ de ouă.

Câte ouă e OK să consumi de Paște?

Pentru o persoană sănătoasă, fără interdicție de la medic în a consuma un anumit număr de ouă:

  • 1–2 ouă/zi intră în zona sigură. La micul dejun, de exemplu, sunt o alegere care te ține sătul și te ajută să te conectezi cu familia prin ritualul ciocnirii ouălor roșii.
  • 3 ouă/zi sunt, în general, tolerabile ocazional, mai ales că sărbătorile nu țin mai mult de 2–3 zile.
  • 4–5 ouă/zi pot deveni problematice, mai ales în contextul mesei de Paște.
De ce? Pentru că ouăle nu vin singure. În aceeași zi mai consumi drob (care conține ouă), pască și cozonac (bogate în ouă, zahăr și grăsimi), precum și multe alte preparate.

Astfel, aportul total de ouă și grăsimi crește semnificativ fără să-ți dai seama.

Cât „apasă” 3-5 ouă peste restul meselor?

Știm că oul nu este un aliment foarte caloric. Totuși, dacă adaugi 4 ouă peste o zi deja bogată caloric, asta înseamnă, nutrițional vorbind, un aport de aproximativ 300 kcal, dintre care 20 g proteine și 20-25 g grăsimi.

Nu pare mult izolat, dar îngreunează digestia, crește senzația de greutate, știind că oul este un aliment foarte sățios, și amplifică disconfortul după mesele bogate.

Mai ales combinate cu carne grasă și dulciuri, pot duce la balonare și somnolență accentuată. La acestea se adaugă frecvent și consumul de alcool.

Ce se întâmplă cu colesterolul din ouă?

Deși ouăle nu mai sunt blamate la fel de mult pentru aportul de grăsimi, un gălbenuș conține aproximativ 180–200 mg colesterol. La 4–5 ouă, ajungi rapid la un aport mare.

Important de înțeles: colesterolul alimentar nu se depune direct pe vase, iar ficatul reglează în mare parte producția proprie.

Totuși, în contextul meselor de Paște, care presupun un aport mare de grăsimi saturate și un posibil exces caloric, organismul poate răspunde prin creșterea temporară a lipidelor din sânge, o digestie mai lentă și o senzație persistentă de „prea plin”.

La persoane sănătoase, aceste efecte sunt temporare, dacă nu devin obicei și dacă nu se repetă mesele cu exces caloric.

Cum depozităm corect ouăle ciocnite

După masa de Paște apare întrebarea practică: ce facem cu ouăle rămase?

  • Ouăle fierte, necurățate (în coajă), se păstrează cel mai bine în frigider, în recipient închis. Rezistă până la 7 zile.
  • Ouăle decojite se alterează mai rapid. Păstrează-le în caserolă închisă și consumă-le în maximum 2–3 zile.
  • Ouăle ciocnite, dacă au coaja crăpată, permit pătrunderea bacteriilor mai ușor, așa că nu este recomandat să le păstrezi mult timp.
  • Recomandare: dacă sunt doar ușor ciocnite, consumă-le în 1–2 zile și păstrează-le în frigider, acoperite.

Le lăsăm în coajă sau le decojim?

De multe ori, după Paște, rămâne un stoc mare de ouă vopsite. Varianta optimă este să le lași în coajă, la frigider, până în momentul consumului.

Coaja acționează ca o barieră naturală împotriva contaminării.

Cât rezistă un ou fiert în frigider?

  • În coajă: până la 7 zile.
  • Decojit: 2–3 zile.
  • La temperatura camerei: nu mai mult de câteva ore. Ai grijă să nu le uiți în bucătărie în timp ce pregătești alte preparate. Nu lăsa ouăle vopsite prin casă; pentru decor, folosește produse de artizanat care le imită.

Vopseaua de ouă: este periculoasă?

În mod normal, vopselele alimentare certificate sunt sigure.

Posibile riscuri: folosirea vopselelor nealimentare sau fisurile în coajă, care permit migrarea colorantului în interior.

Recomandări:

  • Folosește doar vopsele alimentare, chiar dacă ai la dispoziție și alte surse.
  • Există multe soluții naturale de vopsire, de exemplu cu coji de ceapă.
  • Evită ouăle crăpate la vopsire și fierbe-le la foc mic.
  • Spală ouăle înainte de consum, iar dacă vopseaua a pătruns în albuș, înlătură acea porțiune.

Cantitatea de substanțe care poate ajunge în ou este, în mod obișnuit, foarte mică și fără impact real asupra sănătății, dacă sunt respectate regulile de bază.

Ouăle de Paște sunt valoroase nutrițional, dar contextul face diferența. Nu ouăle în sine sunt problema, ci acumularea lor alături de alte preparate bogate în calorii și grăsimi.

Ca regulă simplă: 1-2 ouă pe zi sunt suficiente, iar depozitarea corectă reduce riscurile de contaminare.

Te poți bucura de tradiție fără efecte neplăcute dacă păstrezi echilibrul. Până la urmă, ouă fierte poți consuma în orice perioadă a anului.

