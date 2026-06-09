Creta, cea mai mare insulă a Greciei, a fost inclusă de National Geographic în lista „Best of the World 2026” la categoria gastronomie, alături de alte destinații remarcate pentru cultura lor culinară. Distincția vine într-un an special pentru insulă, care a primit și titlul de Regiune Europeană a Gastronomiei 2026, acordat de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism, potrivit Euronews.

Cu aproximativ 40 de milioane de măslini, produse agricole disponibile aproape tot timpul anului și o bucătărie strâns legată de ingredientele locale, Creta este considerată una dintre regiunile care au stat la baza modelului alimentar cunoscut astăzi drept dieta mediteraneană.

De ce a atras Creta atenția National Geographic

În fiecare an, National Geographic selectează destinații care se remarcă prin experiențe autentice, tradiții locale și gastronomie. Pentru ediția din 2026, publicația a inclus 15 locuri din întreaga lume considerate printre cele mai interesante pentru iubitorii de mâncare.

Potrivit editorilor revistei, aceste destinații oferă mai mult decât preparate gustoase. Ele spun povești despre istorie, cultură și comunități locale prin intermediul gastronomiei.

În cazul Cretei, bucătăria este profund legată de peisajul insulei, de climă și de agricultura locală.

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Insula celor 40 de milioane de măslini

Creta este una dintre cele mai importante regiuni producătoare de ulei de măsline din Grecia. Aproximativ 40 de milioane de măslini cresc pe insulă, iar uleiul extravirgin este unul dintre ingredientele definitorii ale bucătăriei locale.

Diversitatea agricolă este impresionantă. Primăvara sunt recoltate mazărea și sparanghelul, din luna mai apar fasolea, castraveții și vinetele, iar vara aduce roșii, cartofi și diferite tipuri de dovlecei. Chiar și în lunile reci, insula continuă să ofere produse proaspete precum morcovi, sfeclă și avocado.

Această abundență de ingrediente locale este unul dintre motivele pentru care Creta este asociată cu dieta mediteraneană, model alimentar bazat pe consumul ridicat de legume, fructe, leguminoase, cereale integrale și ulei de măsline, cu un consum redus de alimente ultraprocesate.

Brânzeturile și produsele lactate care definesc bucătăria cretană

Pe lângă uleiul de măsline, produsele lactate ocupă un loc important în gastronomia locală.

Un ingredient specific este „staka”, un tip de unt clarificat obținut din smântână de oaie sau capră, folosit pentru a adăuga savoare unor preparate tradiționale.

Insula este renumită și pentru varietatea de brânzeturi locale, printre care myzithra, pichtogalo și xigalo. Acestea se regăsesc atât în rețete sărate, cât și în deserturi.

Preparatele pe care turiștii sunt încurajați să le încerce

Unul dintre preparatele emblematice ale regiunii Chania este boureki, realizat din straturi de cartofi, dovlecei sau dovleac, brânză myzithra și mentă.

O altă specialitate locală este kreatotourta, o plăcintă consistentă cu carne de capră sau miel, aromată cu mentă, brânză și staka.

Pentru mulți turiști, surpriza gastronomică a insulei o reprezintă însă preparatele pe bază de melci.

Melcii, o tradiție culinară veche de peste 5.000 de ani

Deși sunt adesea asociați cu gastronomia franceză, melcii fac parte din alimentația locală a Cretei de mii de ani.

Unul dintre cele mai cunoscute preparate este chochlioi boubouristi. Melcii sunt prăjiți în ulei de măsline, rozmarin și oțet, apoi sunt serviți alături de verdețuri sălbatice fierte.

Preparatul este considerat unul dintre simbolurile gastronomiei cretane și continuă să fie prezent în meniurile tavernelor tradiționale.

Desertul care combină brânza, mierea și scorțișoara

Brânza locală nu este rezervată doar preparatelor sărate.

Kalitsounia lichnarakia este unul dintre cele mai cunoscute deserturi ale insulei. Aceste mici produse de patiserie sunt umplute cu brânză myzithra și aromate cu miere și scorțișoară, combinând ingrediente reprezentative pentru bucătăria cretană.

Unde pot mânca turiștii în Creta

Publicațiile internaționale recomandă mai multe restaurante pentru cei care vor să descopere gastronomia locală.

În Agios Nikolaos, restaurantul La Bouillabaisse este apreciat pentru meniurile care se schimbă în funcție de sezon și pentru priveliștea asupra Golfului Mirabello. Printre preparatele recomandate se numără mielul kleftiko, marinat în usturoi, suc de lămâie și ulei de măsline și gătit lent.

În orașul vechi din Chania, To Pigadi tou Tourkou propune preparate inspirate din bucătăriile marocană, egipteană, libaneză și turcă, fiind o alegere potrivită pentru cei care vor să exploreze și alte influențe culinare.

În Heraklion, restaurantul Thigaterra pune accent pe eco-gastronomie și utilizează ingrediente provenite din agricultura ecologică.

National Geographic recomandă și taverna Chrisostomos din Chania, cunoscută pentru preparatul tsigariasto, un fel de mâncare pe bază de miel gătit lent în ulei de măsline și condimentat simplu, pentru a pune în valoare gustul ingredientelor.

Creta este una dintre puținele destinații europene unde agricultura, gastronomia și tradițiile locale continuă să fie strâns legate. Tocmai această autenticitate a contribuit la includerea insulei în topul celor mai bune destinații culinare ale lumii pentru 2026.