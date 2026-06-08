Atunci când vine vorba despre alimente cu potențial antiinflamator, cele mai multe persoane se gândesc la spanac, kale, fructe de pădure sau pește gras. Specialiștii spun însă că există și alte plante mai puțin cunoscute care pot aduce un aport important de nutrienți. Una dintre acestea este moringa, supranumită adesea „arborele-minune” datorită profilului său nutrițional bogat, potrivit SheFinds.

Potrivit medicului naturopat Brian Yeung, adevărata valoare a moringăi nu constă în promisiunile spectaculoase care circulă adesea online, ci în faptul că este un aliment dens nutritiv, care poate susține sănătatea generală și poate face mai ușoară menținerea unui stil de viață echilibrat.

Ce este moringa

Moringa oleifera este un arbore originar din regiunile tropicale și subtropicale ale Asiei și Africii.

Frunzele sale sunt consumate de secole în diverse culturi și sunt apreciate pentru conținutul ridicat de vitamine, minerale și aminoacizi.

„Moringa se remarcă în primul rând ca aliment nutritiv, nu ca remediu pentru beneficiile medicinale care îi sunt adesea atribuite”, explică dr. Brian Yeung.

Specialistul subliniază că, deși unele afirmații despre efectele terapeutice ale plantei nu sunt susținute de dovezi științifice solide, valoarea sa nutritivă este bine documentată.

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De ce este considerată o plantă bogată în nutrienți

Potrivit lui Yeung, frunzele de moringa conțin în mod natural vitamine, minerale și aminoacizi esențiali.

Un aspect important este că acestea își păstrează o mare parte din proprietățile nutritive chiar și după uscare și transformare în pudră.

Deoarece oferă numeroși nutrienți într-o cantitate relativ mică, moringa poate reprezenta o metodă simplă de a îmbunătăți calitatea generală a alimentației.

Cum ar putea susține controlul greutății

Specialiștii atrag atenția că niciun aliment nu poate produce singur pierdere în greutate.

Cu toate acestea, alimentele bogate în nutrienți pot susține un plan alimentar echilibrat și pot contribui la înlocuirea produselor ultraprocesate, asociate frecvent cu excesul ponderal și inflamația cronică.

Potrivit lui Brian Yeung, vitaminele, mineralele și compușii vegetali din moringa pot susține sănătatea metabolică și pot contribui la reducerea proceselor inflamatorii din organism.

„Frunza de moringa este comparabilă din punct de vedere nutrițional cu verdețuri populare precum kale sau spanacul”, spune specialistul.

Pudra de moringa, preferată suplimentelor

Brian Yeung recomandă consumul moringăi sub formă de pudră din frunze, în locul suplimentelor sub formă de capsule.

Potrivit acestuia, multe produse comercializate ca suplimente conțin cantități foarte mici de moringa, insuficiente pentru a aduce beneficii nutriționale semnificative.

„Multe capsule conțin doar câteva miligrame de moringa, o cantitate care probabil nu oferă un aport nutrițional relevant”, explică medicul.

În schimb, pudra poate fi folosită într-un mod similar cu alte amestecuri verzi sau pudre proteice.

Cum poate fi inclusă în alimentație

Cea mai simplă metodă de consum este adăugarea unei linguri de pudră de moringa în smoothie-uri.

Aceasta poate fi combinată cu fructe, iaurt, pudră proteică, spanac sau alte verdețuri.

Un avantaj suplimentar este faptul că pudra de moringa este adesea mai accesibilă ca preț decât multe dintre suplimentele „verzi” promovate intens în ultimii ani.

Moringa nu este un remediu miraculos pentru slăbit și nici o soluție rapidă pentru problemele metabolice.

Totuși, datorită conținutului său bogat de vitamine, minerale și aminoacizi, poate reprezenta o completare interesantă a unei alimentații variate și echilibrate.

Specialiștii subliniază că rezultatele pe termen lung pentru sănătate și greutate corporală depind în primul rând de calitatea generală a alimentației și de stilul de viață, nu de un singur aliment sau supliment.