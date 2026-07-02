VIDEO | Cum te ajută rețelele să vinzi. Marina Larregola (influencer): Primele 3 secunde ale unui video sunt importante. Trebuie să captezi atenția

02 iul. 2026, Călătorii Culinare
Foto: G4Food
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Marina Larregola este „influencerița” de la Fruiteria Giró, o afacere de familie aflată la a cincea generație. Aici se vând legume și fructe încă din anul în care s-a deschis piața: 1882.

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Când vorbim de rețele sociale, totul a început la începutul anului 2025, când Marina și-a cumpărat un telefon nou. Nemulțumită de fotografiile pe care mama ei, Carmen (care se autointitulează cu umor o „boomeriță”), le urca pe Instagram, tânăra a preluat frâiele comunicării online. A luat-o de la zero și a învățat pas cu pas toate trucurile. „Mai întâi am fost consumator de TikTok”, spune Marina.

Dincolo de rutina zilnică din magazin, videoclipurile ei au transformat Fruiteria Giró într-o pagină online de unde cumpără toată Spania.

Strategia funcționează de minune și pe plan local. Datorită TikTok-ului și Instagram-ului, la tarabă vin acum oameni care au văzut-o pe rețelele sociale, dar și turiști sau curioși

Sfaturi pentru cei care vor să se promoveze pe rețelele sociale

Întrebată ce recomandare ar avea pentru un tânăr care face agricultură sau vinde produse alimentare, Marina a dezvăluit câteva trucuri de comunicare:

  • Primele 3 secunde sunt vitale: Trebuie să captezi atenția imediat, să rezolvi o problemă, să generezi o emoție sau să creezi o nevoie.

  • Storytelling de calitate: „Poți prezenta un măr într-un mod banal, sau îl poți prezenta într-un mod care să atragă și să creeze o poveste”.

  • Nu trebuie să fii preocupat în a mulțumi algoritmul: Un videoclip poate dura trei ore pentru a fi filmat și editat. Se filmează repede și se editează greu. Unele vor funcționa, altele nu; important este să rămâi autentic și să comunici inteligent.

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Vezi interviul complet pe G4Food.

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