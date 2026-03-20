Nu pare ceva complicat când tolba e goală și cuțitul se ține doar câteva secunde, dar după ore de mers și cărat „recuzita” și „prada” nu era chiar ușor.

„Când mergeau să vâneze, truferii plecau devreme în munte, dimineața devreme, și purtau traista și cuțitul. Acest cuțit este un cuțit vechi, pe care îl aveam de la un unchi care cu mulți ani înainte mersese la vânătoare.

Cinci minute e ok să-l ții, dar cinci ore te saturi complet. Acum au inventat curele pentru a purta mâncarea pentru câine atârnată într-o parte și cuțitul în cealaltă, dar tot e incomod, pentru că nu știi dacă să-l iei sau nu.

De ce folosim un cuțit și nu o sapă sau altceva? Pentru că trufa, dacă o lovești, își pierde valoarea. Trebuie să o scoți cu mare grijă, să nu o zgârii. Dacă o zgârii, oxidarea începe mult mai repede și nu mai rezistă la fel de mult timp. De aceea, vânătorul trebuie să aibă multă răbdare și să știe exact unde să sape după ce câinele îi indică locul”, povestește Tereza, proprietara unei plantații de fagi, unde cresc trufele.

Tolba pentru mâncare și trufe

În plus, „purtau cu ei o tolbă mare cu mai multe compartimente: în primul era mâncarea pentru câine, apoi mâncarea vânătorului, iar într-un buzunar micuț, actele care atestau dreptul de a culege trufe, proprietatea câinelui etc. Într-un compartiment separt, în spatele genții se puneau trufele culese. După ce acesta se umplea, iar mâncare era consumată de oameni și câini, se foloseau și compartimentele din față pentru depozitat trufe”.