”Transylvanian Food Market” începe în acest sfârșit de săptămână la Brașov, anunță RADOR/RADIO ROMÂNIA BRAŞOV.

Între 8 și 10 mai, Piața Sfântul Ioan fi plină de producători locali dedicați calității și gustului de altădată, care vor aduce specialități din carne și pește, produse din carne de mangalița, pâine de casă, uleiuri presate la rece, dulcețuri, siropuri și sosuri picante sau deserturi.

Organizatorii spun că toate produsele sunt realizate fără conservanți artificiali, multe dintre ele fiind certificate ca produse montane sau tradiționale.

Barta Laszlo, organizator: „După succesul ediției de Paște, am decis să revenim și să facem acest târg lunar, în fiecare a doua săptămână a lunii. Ne-am pregătit, de asemenea, cu aceeași varietate pe care am avut-o și la prima edițrie din luna aprilie. Am introdus și alte produse artizanale și gusturi. Ce putem oferi curioșilor și vizitatorilor: brânzeturi artizanale, preparate din carne, miere și dulcețuri, delicii de sezon, kürtőskalács proaspăt, cozonari și bunătăți de casă, băuturi naturale, siropuri, sucuri și, bineînțeles, lucruri artizanale, obiecte din lemn, ceramică și altele”.