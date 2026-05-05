Populația de somon atlantic din râurile spaniole s-a redus cu peste 80% în ultimul deceniu (2015-2024). Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) trage un semnal de alarmă, solicitând Guvernului Spaniei includerea speciei în categoria „în pericol de dispariție” și interzicerea imediată a pescuitului recreativ, nitează Mediafax.
În timp ce la nivel mondial specia este clasificată ca „aproape amenințată”, datele colectate în Spania indică o stare mult mai severă, încadrându-se la categoria „în pericol critic”.
Declin masiv: Analiza a cinci bazine monitorizate (Lérez, Ulla, Urumea, Oria și Bidasoa) arată o scădere medie de 82,1% a numărului de adulți care se întorc pentru reproducere.
Dispariție locală: Specia a dispărut deja complet din râuri precum Umia, Navia și Deba.
Eșecul sezonului de pescuit: În Asturias și Cantabria, în regiuni celebre pentru „campanu” (primul somon al sezonului), s-au scurs săptămâni de la deschiderea sezonului fără nicio captură.
Declinul dramatic a început în 1980 și este rezultatul unor presiuni multiple care afectează ciclul de viață al somonului.
Barierele fluviale: Peste 56% din habitatul istoric este inaccesibil din cauza barajelor și stăvilarelor.
Centralele hidroelectrice: În râul Bidasoa, aproape 25% din mortalitatea exemplarelor care migrează spre mare este cauzată de intrarea acestora în canalele de derivare ale centralelor.
Schimbările climatice: Aproximativ 50% dintre somonii care migrează primăvara nu supraviețuiesc temperaturilor ridicate ale apei din timpul verii.
Pescuitul recreativ: În Spania, circa 25% dintre adulții care revin în râuri sunt capturați.
Erori de repopulare: Introducerea de exemplare din alte zone a slăbit integritatea genetică și adaptările locale ale populațiilor iberice.
Spania și Portugalia reprezintă limita sudică de distribuție a somonului în Europa. Această poziție geografică face ca populațiile locale să posede adaptări genetice unice, imposibil de recuperat în cazul dispariției speciei. Aria de distribuție a somonului în Spania s-a redus deja de la 24.400 km pătrați la doar 14.500 în prezent.
Pentru a evita dispariția definitivă, SIBIC și alte organizații de mediu cer măsuri urgente:
Moratoriu imediată asupra pescuitului recreativ.
Eliminarea barierelor fluviale neutilizate și îmbunătățirea celor existente.
Încetarea capturării adulților pentru repopulări artificiale.
Implementarea unui sistem de monitorizare riguros și armonizat la nivel național.
„Știința și-a făcut datoria. Acum este rândul instituțiilor să acționeze cu determinare”, subliniază reprezentanții SIBIC.
