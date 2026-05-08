Cum poți trece de la frământat aluatul în propria sufragerie la o producție impresionantă de 10.000 de pizza în fiecare lună? Pentru pizzerul Eric Ayala, răspunsul nu stă doar în calitatea maialei, ci într-o gestiune financiară chirurgicală și un aliat modern: Inteligența Artificială, scrie El Periodico.

Restaurantul său, ‘Il figlio di Emiliano’, a devenit un model de eficiență unde rigoarea operațională este la fel de importantă ca produsul final.

Materii prime de lux pentru a prepara pizza și grijă pentru echipa cu care lucrează

În timp ce în HoReCa se recomandă ca materia primă, costurile sale mai precis, să reprezinte maximum 20% din prețul de vânzare, Ayala alege calitatea de top, urcând acest cost la 25-30%. Pentru o pizza vândută cu 12,50 euro (fără TVA), ingredientele singure costă aproximativ 3,75 euro.

Dincolo de preparatele pe care le pune în farfuria clienților, Ayala investește masiv și în echipa sa de 20 de persoane.

Pentru mâncarea personalului alocă între 2.000 și 3.000 de euro lunar. Pentru mesele angajaților, le permite acestora să folosească ingrediente de top pentru propriul consum.

La fel pentru curățenie, cheltuiește aproximativ 800 de euro pe lună doar pentru spălarea uniformelor.

Ce poate face ChatGPT în bucătărie/ Cum optimizează fluxul de lucru

Ayala a găsit o metodă neconvențională de a gestiona resursa umană. El folosește ChatGPT pentru a rezolva „puzzle-ul” săptămânal al turelor de lucru, introducând în sistem profilul fiecărui angajat, pauzele obligatorii și angajamentele personale ale acestora.

Mai mult, inteligența artificială este prezentă și în ședințe. Pizzerul înregistrează discuțiile cu responsabilii de departamente, le transcrie și folosește AI-ul pentru a genera automat liste de sarcini și rezumate executive, asigurându-se că nicio decizie nu rămâne neaplicată.

Pentru viitor are în plan producție de brânzeturi

Deși pizzeriia sa ocupă locul 89 în topul celor mai bune din lume, Eric Ayala se concentrează pe o integrare verticală totală. Următorul său pas major este deschiderea propriului ‘caseificio’.

Scopul? Producerea de mozzarella di bufala și ricotta chiar în ziua în care sunt servite, replicând standardul autentic napolitan pe care niciun serviciu de transport nu îl poate egala din punct de vedere al prospețimii.

Pentru Ayala, afacerea nu este doar despre bani, ci și despre conceptul napolitan de stufa, asumarea responsabilității totale pentru fiecare detaliu al localului său.