Spania, una dintre destinațiile favorite de vacanță ale europenilor, face un pas istoric în protecția muncii. Începând cu acest sezon, restaurantele și cafenelele vor fi obligate să suspende serviciul la terase în perioadele cu temperaturi caniculare. Măsura, oficializată prin actualizarea acordului colectiv de muncă din sectorul ospitalității, pune sănătatea angajaților mai presus de profitul comercial, relatează presa iberică.

Siguranța angajaților, prioritate în fața caniculei

Sectorul Horeca din Spania s-a adaptat noii realități climatice prin modificarea celui de-al VI-lea Acord Laboral de Stat. Semnat recent de sindicate și patronate, documentul introduce protocoale stricte pentru riscuri climatice, vizând nu doar canicula, ci și fenomene precum ninsorile abundente sau inundațiile.

Conform noilor reglementări, patronii nu mai pot decide singuri dacă mențin terasele deschise atunci când temperaturile devin periculoase. Decizia este acum legată direct de alertele emise de Agenția Statală de Meteorologie.

Ce se schimbă concret pentru turiști și localnici

Deși măsura poate părea drastică pentru clienții care speră la o băutură rece sub soarele spaniol, regulile sunt clare:

Suspendarea serviciului exterior: Dacă AEMET emite o alertă de nivel ridicat (cod portocaliu sau roșu) și terasa nu dispune de sisteme de răcire eficiente sau umbră totală, serviciul în aer liber trebuie oprit în orele critice.

Activitatea se mută la interior: Localurile nu se închid definitiv. Clienții vor putea fi serviți în continuare în interiorul restaurantelor, unde temperatura poate fi controlată prin climatizare.

Protecție pentru personal: Măsura vizează în special ospătarii de terasă, personalul de bucătărie și livratorii, care sunt cei mai expuși șocului termic.

- articolul continuă mai jos -

Sancțiuni severe pentru patroni

Noua legislație oferă angajaților un instrument puternic de protecție: dreptul de a refuza munca în condiții care le pun sănătatea în pericol, atunci când există alerte meteo justificate.

Pentru proprietarii de afaceri, riscurile sunt mari. Obligarea personalului să servească la mese sub un soare arzător, fără protecție adecvată, poate atrage sancțiuni economice masive din partea Inspecției Muncii. Spania încearcă astfel să evite incidentele tragice înregistrate în verile trecute, când angajați din diverse sectoare s-au prăbușit la locul de muncă din cauza epuizării termice.