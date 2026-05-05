Un sat de munte din Arenillas, cu doar 40 de locuitori permanenți, oferă o locuință gratuită unei familii dispuse să se mute definitiv și să administreze barul local, potrivit MEDIAFAX.

Oferta, publicată la începutul anului 2026, a atras rapid interes: 116 cereri au fost depuse în doar o săptămână, conform DailyGalaxy. În lipsa subvențiilor sau a altor stimulente financiare, autoritățile locale mizează pe un schimb direct: o casă renovată în schimbul implicării active în viața comunității.

Condițiile sunt clare. Familia selectată trebuie să aibă copii de vârstă școlară. Un adult va gestiona barul social, principalul punct de întâlnire al satului, iar celălalt va lucra ca zidar, ocupându-se de întreținerea clădirilor. Potrivit lui Rodrigo Gismera, veniturile generate de bar sunt reduse, motiv pentru care locuința gratuită vine ca o formă de compensare.

Arenillas se află în provincia Soria, la aproximativ două ore de Madrid, într-o zonă cunoscută drept „España Vaciada”, unde depopularea rurală este o problemă veche de decenii. Iarna, mai puțin de o duzină de case rămân locuite.

Locuința oferită face parte dintr-un proiect mai amplu început în anii 1980, când autoritățile locale au transformat o fostă școală și o casă de medic în șapte unități de locuințe sociale. Șase dintre acestea sunt închiriate cu aproximativ 100 de euro pe lună, în timp ce a șaptea este oferită gratuit familiei care acceptă rolurile propuse.

Viața de zi cu zi presupune adaptare. Copiii merg la școală în Berlanga de Duero, la 20 de kilometri distanță, transportul fiind asigurat de comunitate. Nu există transport public semnificativ, iar accesul la servicii medicale complexe implică deplasări către orașe mai mari. Economia locală se bazează pe creșterea animalelor, mici activități artizanale și producția de miere și ulei de lavandă.

Pot aplica cetățeni spanioli și ai Uniunii Europene. Cei din afara UE trebuie să aibă deja un statut legal în Spania, deoarece satul nu poate oferi sprijin pentru obținerea vizelor.

Autoritățile locale analizează în prezent dosarele și caută o familie care să înțeleagă condițiile și ritmul de viață dintr-o comunitate izolată, unde barul satului rămâne centrul vieții sociale.