G4Food lansează vineri, 17 aprilie, un nou proiect media dedicat gastronomiei: „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”. Primul episod deschide o serie de conversații care își propun să analizeze în profunzime industria gastronomică din România, dincolo de clișee și preferințe personale.

Podcastul, cu o frecvență bilunară și episoade de 30-50 de minute, pleacă de la ideea că gustul nu este doar o chestiune subiectivă, ci un fenomen care poate fi discutat, înțeles și pus în context. Fără a judeca alegerile individuale, „DISPUTANDUM” își propune să aducă în prim-plan povești reale, mecanisme din industrie, succesul și eșecul, dar și tensiunile care definesc gastronomia de azi, de la producția artizanală la industrializare.

Primul episod îl are ca invitat pe Chef Mehrzad Moghazehi, o prezență cunoscută în HoReCa, dar și o voce activă în comunitatea iraniană din România. Discuția depășește rapid zona culinară și intră într-un teritoriu mai larg, unde gastronomia se intersectează cu politica, identitatea și istoria personală.

„Poporul iranian are nevoie de schimbare”

Întrebat de Cosmin Dragomir despre situația din Iran, Mehrzad Moghazehi vorbește direct despre realitatea pe care o vede și o trăiește de la distanță: „Situația nu e una foarte plăcută, pentru că e vorba de vieți omenești. Oamenii mor în orice război”.

Chef-ul descrie un context complicat, dominat de propagandă și interese geopolitice, dar insistă asupra unui lucru: „Poporul iranian astăzi are un ajutor din partea statelor străine… dar trebuie să înțelegem că există și interese”.

În același timp, el susține că există un plan pentru viitor: „Există un plan foarte bine pus la punct pentru perioada de tranziție, pas cu pas, prezentat lumii”.

„Cineva trebuia să facă ceva”

Dincolo de analiză, Mehrzad Moghazehi vorbește despre implicarea sa directă în protestele diasporei iraniene din România.

„Am văzut că nimeni nu face nimic și am zis: noi nu facem ceva? Și am început”, povestește el. Decizia nu a fost lipsită de consecințe: „Am fost amenințat la început… dar până la urmă cineva trebuie să facă și treaba asta”.

Motivația este una personală și profundă: „Ne-am luat responsabilitatea să fim vocea poporului iranian, vocea familiilor fără voce”.

Gastronomia iraniană, între tradiție și haos

Discuția revine apoi la bucătărie, iar Mehrzad descrie un peisaj familiar și pentru România: discrepanța dintre restaurantele bune și cele „de duzină”.

„Sunt restaurante foarte bune, dar majoritatea sunt ca la noi: contează cantitatea, nu calitatea. Porții haotice, combinații fără sens”, spune el.

În același timp, gastronomia iraniană rămâne extrem de bogată: „În orașele mici sau pe drumuri găsești mâncare tradițională foarte bună, autentică”.

Potențialul uriaș al Iranului

Chef-ul vorbește și despre turism, pe care îl consideră unul dintre marile atuuri nevalorificate ale Iranului: „Iranul are un potențial turistic enorm. Dacă s-ar deschide complet, ar schimba echilibrul în regiune”.

Exemplele sunt concrete: situri istorice, patrimoniu UNESCO, diversitate culturală și o bucătărie complexă. „Dacă se investește în turism, Iranul poate deveni o destinație majoră”.

Șofranul și detaliile care fac diferența

În plan culinar, Mehrzad oferă și explicații tehnice, rare în spațiul public. Despre șofran, unul dintre simbolurile gastronomiei iraniene, spune clar:

„Cea mai bună infuzie este cea rece. Punem șofran măcinat peste gheață și îl lăsăm până a doua zi. Așa scoți maximul de aromă, culoare și gust”.

Este un exemplu de finețe culinară, dar și de disciplină în bucătărie.

Educația gustului: „Trebuie să experimentezi”

Un alt punct important este formarea gustului, pe care chef-ul o leagă de experiență: „Trebuie să experimentezi. Să nu-ți fie teamă că greșești”.

El explică și limitele combinațiilor: „Nu poți să pui salvie, trufe, usturoi și ghimbir la un loc și să iasă echilibrat. Trebuie să înțelegi intensitatea fiecărei arome”.

Educația începe devreme: „Papilele gustative se formează. Dacă încerci multe gusturi, le înveți”.

Planuri pentru viitor: tururi gastronomice în Iran

Privind înainte, Mehrzad Moghazehi își leagă planurile de o posibilă schimbare în Iran: „Mi-aș dori să duc tururi gastronomice acolo, să arăt oamenilor adevăratul Iran”.

Ideea este una clară: experiențe culinare autentice, în diferite regiuni, cu accent pe tradiție și context cultural.

„Iranul nu înseamnă doar ce se vede la televizor. Este o țară cu o cultură extraordinară și o ospitalitate incredibilă”, spune el.