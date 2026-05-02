Într-o piață în care România rămâne printre țările europene cu cel mai scăzut consum de pește, business-urile construite în jurul acestui produs sunt încă o nișă. G4Food a ajuns la Cherhanaua Victorița Pescărița pentru un interviu cu Marian Cuzdrioreanu, cunoscut ca Don Mariano, și fiul său, Costin Cuzdrioreanu, pentru a înțelege cum se dezvoltă un astfel de business într-o piață dominată de importuri și obiceiuri alimentare diferite.

Un business început din distribuție, crescut în timp

În spatele restaurantului se află însă un business început în anii ’90, în zona de import și distribuție de pește. În timp, acesta s-a extins și a devenit un model integrat, care include astăzi producție proprie, restaurant și participare la evenimente culinare, acoperind practic întregul traseu – de la materie primă până la produsul final.

Conceptul este definit chiar de fondator:

„Nu facem ceva cu pește, ci pește cu ceva.”

Rețete de familie și produse tradiționale

Meniul este construit în jurul rețetelor de familie, transmise din generație în generație și adaptate gusturilor actuale. O parte dintre produse sunt atestate ca tradiționale, iar preparatele păstrează metode clasice de procesare, precum marinarea, afumarea sau conservarea naturală.

În același timp, business-ul evită producția industrială și mizează pe prospețime, loturi mici și control direct asupra calității — un model mai dificil de scalat, dar care susține identitatea brandului.

- articolul continuă mai jos -

Provocările unui business într-o piață de nișă

În interviu, Marian Cuzdrioreanu vorbește despre provocările unui business construit într-o piață în care peștele nu este prima alegere, dar și despre deciziile care au dus la dezvoltarea modelului actual — de la importuri și distribuție, până la integrarea restaurantului și a produselor proprii.

Printre temele discutate se numără consumul redus de pește în România, diferența dintre produsul tradițional și cel industrial, dar și dificultatea de a construi un business stabil într-o piață dependentă de importuri.

De asemenea, discuția atinge modul în care poate fi educat consumatorul și cum se schimbă treptat preferințele alimentare.

„Nu este o obișnuință alimentară, este o lipsă a memoriei gustului”, explică antreprenorul.

Noua generație: experiență, social media și extindere

Alături de fondator, în interviu apare și perspectiva noii generații. Costin Cuzdrioreanu este implicat activ în dezvoltarea zonei de evenimente, comunicare și social media, contribuind la adaptarea business-ului la un public diferit.

Prezența în online, dar și dezvoltarea în zona de festivaluri și street food, aduc un alt tip de interacțiune cu consumatorul și o expunere mai directă a produsului.

Pentru noua generație, schimbarea vine din modul în care oamenii consumă astăzi:

„Oamenii nu mai caută doar mâncare, caută experiență.”

Interviul surprinde astfel și dinamica dintre generații, între tradiție și adaptare, între continuitate și nevoia de evoluție, dar și presiunea de a duce mai departe un business construit în timp.

Episodul complet poate fi urmărit pe platformele G4Food și oferă o perspectivă din interior asupra unui business de familie dezvoltat într-un domeniu de nișă, dar cu potențial de creștere.

De la primele vânzări de pește din anii ’90 până la un model integrat care include restaurant, produse și evenimente, povestea Victorița Pescărița este, în același timp, despre business, adaptare și schimbarea gustului consumatorilor.