Fosta Hală Ford, un simbol al industriei bucureștene din perioada interbelică, se pregătește să își redeschidă porțile sub numele de One Gallery. Proiectul ambițios semnat de One United Properties transformă monumentul istoric într-un spațiu multifuncțional ce îmbină istoria auto, retailul modern și gastronomia internațională, anunță Mediafax.

Victor Căpitanu, cofondator One United Properties, a anunțat miercuri că proiectul va include un muzeu public dedicat mărcii Ford, un supermarket Auchan, un concept store Lavazza (similar celor din Milano și Londra), spații de birouri și un centru exclusivist de wellness.

Un Ford V8 fabricat la București revine „acasă”

Piesa centrală a viitorului muzeu va fi un model Ford V8 Fordor DeLuxe din 1939, asamblat chiar în această fabrică acum 87 de ani. Automobilul, singurul exemplar restaurat integral care mai păstrează plăcuța originală „Ford Româna S.A.R.”, a fost recuperat într-o stare avansată de degradare dintr-o gospodărie din Constanța și reconstruit meticulos timp de un an. Muzeul va găzdui, în total, între 3.000 și 5.000 de artefacte istorice, oferind vizitatorilor o incursiune gratuită în epoca în care uzina din Floreasca producea mii de vehicule pentru România.

Gastronomie și wellness

În timp ce etajul va fi dedicat birourilor grupului și unui club de longevitate și wellness de 3.000 mp, parterul va deveni un pol de atracție pentru gurmanzi prin conceptul Marketta Food Hall.

„Va fi un muzeu public, plătit din bani privați. Aici vor fi 3.000 – 5.000 de artefacte cumpărate de la colecționari, din fabrică, care vor fie expuse. Nu o să fie cu intrare, este subvenționat de noi, ca să păstrăm intactă istoria. Și apoi o sa avem zona de restaurante mare, ca un fel de food court, Marketta Food Hall, sunt vreo 40 de restaurante, diverse bucătării, unele locale, unele internaționale. Dintre cele internaționale cunoscute vă dau două nume: unul este Em Sherif, este cel mai mare restaurant libanez cred că din lume, vine din Beirut. Eu am avut oportunitatea să meargă acum vreo 10-15 ani, chiar să mănânc acolo la Beirut și este foarte cunoscut în comunitatea libaneză. Și al doilea este Le Relais de l’Entrecote, din Geneva, un fel de streak house”, a detaliat Victor Căpitanu.

Extindere strategică și rezultate record

Dezvoltatorul imobiliar a raportat un început de an 2026 solid, cu tranzacții rezidențiale de peste 60 de milioane de euro în primul trimestru. Pe lângă consolidarea prezenței în București prin proiecte precum One Cotroceni Towers, compania se extinde agresiv la nivel național (Sibiu, Iași, Constanța) și internațional, anunțând primele achiziții de terenuri în Statele Unite, în zonele Nashville și Miami.

One Gallery reprezintă o investiție cu miză culturală, dezvoltatorul admițând că efortul de restaurare a clădirii de patrimoniu a fost unul considerabil, scopul final fiind crearea unui nou punct central de interes pe harta socială a Capitalei.