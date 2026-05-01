01 mai 2026, Articole / Reportaje
Guvernul francez sfidează sindicatele și încurajează brutăriile să rămână deschise de 1 Mai / Primul-ministru Sébastien Lecornu a cumpărat mai multe baghete în această dimineață
Foto: Wikipedia

În acest an, Ziua Muncii a adus o schimbare în Franța, brutăriile rămânând deschise, acțiune încurajată chiar de executiv. Decizia a fost luată în ciuda opoziției ferme a sindicatelor, care consideră că data de 1 Mai trebuie să rămână o zi sacră de odihnă obligatorie, scrie Mediafax.

Gestul simbolic al Primului-ministru

Premierul Sébastien Lecornu a marcat acest moment printr-o vizită în satul Saint-Julien-Chapteuil, unde a cumpărat mai multe baghete în fața camerelor de filmat. Prin acest gest, oficialul a dorit să promoveze un nou proiect de lege care vizează scutirea magazinelor independente de pâine și a florăriilor de la obligația de a închide în această zi de sărbătoare.

Contextul legal și „revolta” brutarilor

Deși legislația franceză stipulează că 1 Mai este zi nelucrătoare, s-a creat o confuzie juridică legată de activitatea brutăriilor.

  • Precedentul din 2024: Cinci brutari au fost trimiși în instanță de inspectorii muncii pentru că au lucrat de Ziua Muncii, însă toți au fost achitați anul trecut, stârnind o amplă dezbatere națională.

  • Poziția Guvernului: Autoritățile susțin că brutarii sunt „indispensabili pentru continuitatea vieții sociale”. De asemenea, s-a încurajat deschiderea florăriilor pentru vânzarea tradiționalelor lăcrămioare.

Noua legislație prevede salarii duble și voluntariat

Cabinetul a înaintat un proiect de lege care să reglementeze această situație. Noile reguli propuse includ:

  1. Plata dublă pentru personalul care lucrează de 1 Mai. Oamenii trebuie remunerați cu 100% în plus față de tariful normal.

  2. Voluntariat scris, astfel că angajații trebuie să își exprime dorința de a lucra printr-un acord scris.

Temerile sindicatelor

Reprezentanții sindicatelor privesc cu scepticism aceste modificări, susținând că un angajat nu este cu adevărat „liber” să aleagă atunci când se teme pentru siguranța locului de muncă. Aceștia avertizează că, pe viitor, astfel de excepții s-ar putea extinde, obligând toți lucrătorii francezi să renunțe la ziua de odihnă de 1 Mai.

Peștii care conțin cel mai mult mercur / Ce specii consumă frecvent europenii fără să știe riscurile / Care sunt speciile cele mai periculoase și cele mai sigure
Grătarul românesc vs. protestul occidental: Ziua de 1 Mai este marcată diferit în Europa. Dacă în România sărbătoarea este asociată cu o minivacanță, în Franța și Germania au loc manifestații de stradă
Acordul UE-Mercosur a intrat în vigoare / Se liberalizează peste 90% din tarife, iar exporturile europene ar putea crește cu 39%
Cum arată masa ideală de 1 Mai / Un bucătar explică ce să cumperi din piață și cât te costă un meniu complet pentru această ocazie
FOTO-VIDEO | Cozi uriașe la mici, de 1 Mai, în Piața Obor. Oamenii așteaptă zeci de minute pentru o porție / Un mic se vinde cu 6 lei, iar pentru extra-muștar se plătește 2 lei
