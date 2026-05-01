01 mai 2026, Articole / Reportaje
Peștii care conțin cel mai mult mercur / Ce specii consumă frecvent europenii fără să știe riscurile / Care sunt speciile cele mai periculoase și cele mai sigure
FOTO: Magnific
Cuprins
  1. Care sunt peștii cu cel mai mult mercur
  2. Cine este cel mai expus
  3. Care sunt peștii considerați mai siguri

Peștele este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, bogat în proteine și acizi grași Omega-3. Însă nu toate speciile sunt la fel de sigure. Un nou semnal de alarmă vine din Europa, unde o treime dintre consumatori mănâncă frecvent pește cu nivel ridicat de mercur fără să știe. Potrivit unui studiu coordonat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), aproximativ 34% dintre europenii care consumă pește aleg de cel puțin trei ori pe săptămână specii care pot avea concentrații ridicate de mercur conform El Economista.

Mercurul este unul dintre cei mai periculoși contaminanți din lanțul alimentar marin, iar acumularea sa în organism poate avea efecte serioase asupra sistemului nervos, inimii și rinichilor.

Care sunt peștii cu cel mai mult mercur

Specialiștii explică faptul că mercurul se acumulează mai ales în peștii mari, prădători, aflați în vârful lanțului trofic. Cu cât un pește trăiește mai mult și consumă alți pești, cu atât nivelul de mercur din organismul său este mai mare.

Printre speciile cu cel mai mare conținut de mercur se numără:

Peștele-spadă (emperador)

Este una dintre speciile cele mai problematice. Autoritățile sanitare europene îl includ constant pe lista peștilor cu risc ridicat.

Rechinul

Mai multe specii de rechin, inclusiv marrajo sau cazón, pot concentra cantități importante de mercur.

Tonul roșu

Foarte apreciat gastronomic, dar și unul dintre peștii care acumulează mercur în cantități mari.

Știuca

Este un prădător de apă dulce care poate avea niveluri ridicate de contaminare.

Tonul mare (patudo)

Deși mai puțin problematic decât tonul roșu, rămâne în categoria speciilor de risc.

Cine este cel mai expus

Medicii atrag atenția că mercurul este deosebit de periculos pentru femeile însărcinate, femeile care alăptează și copiii mici. Expunerea la metilmercur, forma toxică prezentă în pește, poate afecta dezvoltarea neurologică a fătului și a copiilor. Din acest motiv, multe autorități europene recomandă limitarea drastică a consumului acestor specii în aceste categorii vulnerabile.

Potrivit studiului EFSA, gustul, obiceiurile alimentare și percepția că peștele este sănătos cântăresc mai mult decât informațiile despre risc. Mulți consumatori nici nu știu că anumite specii au niveluri ridicate de mercur.

De altfel, cercetarea arată că 60% dintre europeni consumă regulat pește și fructe de mare, iar o parte importantă dintre ei aleg tocmai speciile cele mai expuse contaminării.

Care sunt peștii considerați mai siguri

Experții recomandă orientarea spre pești mai mici, cu ciclu de viață scurt, care acumulează mult mai puțin mercur.

Printre variantele considerate mai sigure se află:

  • sardinele
  • anșoa
  • somonul
  • codul
  • macroul
  • merluciul

Majoritatea ghidurilor europene recomandă una-două porții pe săptămână din pești cu risc mai mare și trei-patru porții din specii cu conținut redus de mercur.

Specialiștii subliniază că peștele rămâne un aliment valoros pentru sănătate, dar cheia este diversificarea și alegerea atentă a speciilor.

Cum arată masa ideală de 1 Mai / Un bucătar explică ce să cumperi din piață și cât te costă un meniu complet pentru această ocazie
FOTO-VIDEO | Cozi uriașe la mici, de 1 Mai, în Piața Obor. Oamenii așteaptă zeci de minute pentru o porție / Un mic se vinde cu 6 lei, iar pentru extra-muștar se plătește 2 lei
Trei trucuri simple pentru spanac perfect: fără dăunători, fără „înflorire” prematură / Cum obții frunze fragede tot sezonul
1 Mai în București, acum 150 de ani / Și atunci sfârâiau grătarele, dar de multe ori petrecerea nu se termina bine
Cum arată coșul de cumpărături când ai 15 copii în casă/ Ce reguli aplica mama celei mai mari familii din Europa
