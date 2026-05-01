În cultura actuală s-au înrădăcinat numeroase idei despre nutriție care, deși sună convingător, au fost demontate de știința modernă. Multe dintre acestea provin din interpretări greșite ale unor studii vechi sau din strategii de marketing. Iată o analiză a celor mai frecvente mituri alimentare, realizată de ABC.

Mâncatul după ora 20:00 îngrașă: Nu ora este cea care contează, ci calitatea și cantitatea totală de calorii consumate pe parcursul unei zile. Balanța calorică totală este factorul decisiv pentru greutate, nu ceasul.

Cinci mese pe zi accelerează metabolismul: Numărul de mese nu are un impact semnificativ asupra ratei metabolice. Contează aportul caloric total, fie că alegi trei mese mari sau cinci mai mici.

Apa cu lămâie pe nemâncate slăbește: Deși este o băutură hidratantă și revigorantă, aceasta nu are proprietatea magică de a arde grăsimile.