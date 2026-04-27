Ceea ce a început în luna mai 2025 ca un incident tehnic la Salina Praid, inundarea galeriilor de către pârâul Corund, s-a transformat într-un adevărat dezastru economic pentru județul Harghita. Lipsa turiștilor a forțat zeci de antreprenori locali să pună lacătul pe uși, transformând cea mai vibrantă zonă turistică a județului într-o regiune a incertitudinii, scrie Agerpres.

Turismul de subzistență, pus la pământ

Conform raportului prezentat de directorul DSVSA Harghita, dr. Róbert István, instituția a emis anul trecut 135 de decizii de încetare a activității. Cele mai lovite au fost micile afaceri de familie și comerțul ambulant. Vânzătorii de kürtőskalács (cozonac secuiesc), langoși sau alte produse artizanale, care dădeau farmec zonei de intrare în salină, au dispărut aproape complet.

Nici sectorul ospitalității nu a scăpat. Numeroase pensiuni din Praid și localitățile vecine, precum Corund, au solicitat oficial suspendarea activității. „Proprietarii au realizat că nu mai merită să plătească taxe și să rămână în zona fiscală cât timp turiștii lipsesc”, a explicat șeful DSVSA.

O pierdere majoră pentru economia județului

Praidul nu era doar o destinație oarecare; era motorul turismului harghitean. Statisticile DSVSA arată că, în perioadele de vârf, aproape 40% din controalele sezoniere la nivel de județ se concentrau în această zonă. Dispariția acestor unități înseamnă nu doar familii rămase fără venituri, ci și o scădere drastică a veniturilor locale și județene.

Șomajul s-a dublat

Efectele se văd clar și în datele oficiale ale AJOFM Harghita. Numărul șomerilor din localitate a crescut alarmant, aproape dublându-se între lunile mai și decembrie (de la 69 la 121 de persoane).

Punctele critice ale crizei sociale includ:

Disponibilizări colective: 41 de persoane și-au pierdut locul de muncă imediat după incident.

Noi restructurări: O unitate mare de cazare a anunțat recent concedierea a aproape jumătate din personal (15 angajați din 33).

Orizonturi limitate: În prezent, Praidul nu mai oferă locuri de muncă. Cei care doresc să rămână în domeniu sunt nevoiți să facă naveta la Odorheiu Secuiesc.

Această criză evidențiază dependența extremă a comunităților din jurul Salinei Praid de acest obiectiv turistic unic. Până la remedierea situației din subteran, economia de la suprafață rămâne, din păcate, în moarte clinică.