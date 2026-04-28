City Grill Group anunță o investiție de 7 milioane de euro într-o nouă unitate de producție dedicată preparatelor ready meals, amplasată în Buftea, județul Ilfov. Fabrica va avea o capacitate de peste 15.000 de porții zilnic, de trei ori mai mare decât nivelul actual.

Cea mai mare parte a bugetului este direcționată către tehnologie și automatizare, cu accent pe eficiență operațională și reducerea impactului asupra mediului. Noua unitate este concepută ca o bucătărie profesională la scară industrială, care acoperă întregul flux, de la gătit și porționare până la răcire rapidă și ambalare în atmosferă protectoare, fără utilizarea conservanților.

Investiția vine într-un context de creștere a consumului de produse ready to eat, categorie care s-a mutat din zona alternativelor de compromis către opțiuni integrate în consumul zilnic, atât în retail, cât și în proximitatea spațiilor de birouri. Pentru grup, dezvoltarea acestui segment reprezintă o extindere a ofertei din restaurante într-un format adaptat consumului rapid.

„Filozofia noastră a rămas aceeași din 2004: ingrediente proaspete, rețete autentice, execuție impecabilă. Investiția în noua fabrică ne permite să aducem această filozofie la o scară mult mai mare, fără compromisuri în privința calității”, spune Mihaela Boșneag, director de operațiuni al grupului.

În prezent, portofoliul ready meals include 21 de produse, împărțite în trei categorii: supe cremă, salate și feluri principale, respectiv deserturi. Cele mai vândute rămân preparatele tradiționale, precum șnițelul de pui cu piure, sărmăluțele sau chifteluțele marinate, alături de salata de vinete și fasolea bătută. În zona deserturilor, tortul de ciocolată cu vișine și cremșnitul se mențin în topul preferințelor. Compania pregătește și extinderea către preparate din bucătăria asiatică.

Capacitatea actuală de producție este de aproximativ 5.000 de porții pe zi, ceea ce indică o utilizare ridicată și susține planul de extindere. Reprezentanții companiei spun că miza nu este doar creșterea volumului, ci menținerea constanței în execuție, într-o categorie unde standardizarea este esențială.

„Ready meals a devenit o categorie cu logică proprie de creștere. Triplicarea capacității nu este un pariu, este răspunsul la o cerere în expansiune”, adaugă Mihaela Boșneag.

Extinderea unității din Buftea va genera aproximativ 100 de locuri de muncă noi, în producție, logistică și controlul calității, cu impact direct asupra comunității locale.

Fondat în 2004, City Grill Group operează în prezent restaurante și cafenele sub mai multe branduri, între care Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș sau Buongiorno.Italian, precum și servicii de livrare și un hotel în portofoliu. În 2025, grupul a raportat o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro.