Peste 10.000 de porții de shaorma sunt consumate zilnic în Iași, potrivit estimărilor din industrie citate de Ziarul de Iași. Într-un oraș cu populație tânără și un ritm urban alert, fast-food-ul domină preferințele alimentare, iar shaorma a devenit produsul cel mai căutat.

Datele vin inclusiv din zona operatorilor locali. „Numai de la noi ieșenii mănâncă zilnic circa 1.000 – 1.500 de porții de shaorma. Asta înseamnă că în tot Iașul se consumă în fiecare zi cel puțin zece mii de porții, dar cred că și mai mult”, a declarat pentru Ziarul de Iași Ibrahim Günbeyi, patronul unui lanț de shaormerii din oraș.

Consumul ridicat se vede și în volumele de producție. În fiecare zi, unitatea pe care o conduce procesează peste trei tone de carne de pui și produce între 3 și 4 tone de sosuri.

Diferența față de rețeta originală nu ține de gustul cărnii, ci de modul de asamblare. „În shaormele produse de noi, gustul de carne de pui e 100% turcesc ca în Turcia. Diferă doar cum se mănâncă. La noi nu se pun niciodată multe ingrediente în lipie sau în kebab. Doar puțină carne și foarte puține legume. Foarte puține; salată verde, foarte puțină ceapă, atât se pune. Chiar, în unele locuri, în mare parte, nici nu se pun sosuri, ca să simți gustul de la carne. Iar lipiile sunt mult mai subțiri. În România e altceva: foarte multe sosuri, și cartofi, și salată, se pun legume foarte multe”, explică antreprenorul.