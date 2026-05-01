01 mai 2026, Nutriție
Patru fructe care stimulează arderea grăsimilor și reglează apetitul/ Cardiologii afirmă că sunt un stimulent natural pentru slăbit
Cuprins
  1. Fructele care acționează ca un stimulent natural pentru slăbit
  2. Cele patru fructe recomandate pentru inimă și siluetă
  3. Importanța unei diete complete

Obținerea unei siluete sănătoase este un obiectiv comun, bazat de cele mai multe ori pe un echilibru între alimentație, sport și odihnă. Totuși, în contextul popularității actuale a medicamentelor pentru slăbit, medicul cardiolog Aurelio Rojas oferă o alternativă naturală prin consumul anumitor fructe care pot simula efectele acestor tratamente, scrie ABC.

Fructele care acționează ca un stimulent natural pentru slăbit

Dr. Aurelio Rojas demontează mitul conform căruia fructele ar trebui evitate în timpul dietei. El explică faptul că anumite fructe pot stimula în mod natural hormonul GLP1, responsabil pentru reglarea apetitului, îmbunătățirea sensibilității la insulină și favorizarea arderii grăsimilor, procese similare cu cele declanșate de medicamente precum Ozempic sau Wegovy.

Conform specialistului, aceste fructe aduc beneficii multiple pentru organism:

  • Stimulează hormonul GLP1: Ajută la controlul senzației de foame.

  • Indice glicemic scăzut: Nu provoacă creșteri bruște ale nivelului de zahăr în sânge.

  • Sunt bogate în vitamina C: Întăresc sistemul imunitar.

  • Reduc cortizolul: Ajută la scăderea nivelului hormonului stresului, care deseori blochează procesul de slăbire.

  • Siguranță: Nu prezintă efecte adverse și pot fi consumate de oricine.

Cele patru fructe recomandate pentru inimă și siluetă

La finalul intervenției sale, cardiologul dezvăluie lista celor patru fructe esențiale pentru persoanele care doresc să își gestioneze greutatea și să își protejeze sănătatea cardiovasculară:

  1. Kiwi

  2. Căpșuni

  3. Rodie

  4. Afine

Importanța unei diete complete

Deși aceste fructe sunt aliați puternici în arderea grăsimilor, este esențial ca ele să facă parte dintr-o dietă variată. Consumul lor trebuie completat cu nutrienți esențiali, precum proteinele provenite din carne, lactate sau leguminoase, pentru a asigura funcționarea corectă a întregului organism.

Mituri despre nutriție/ Câte dintre ideile pe care le citești în online sau le-ai auzit la cunoștințe sunt, de fapt, false
Alimentul banal care te pote face să pari mai tânăr și ajută tranzitul intestinal, potrivit specialiștilor / Consumul regulat ar putea încetini semnele îmbătrânirii
Gustările „nevinovate” de 1 Mai care aduc, de fapt, cele mai multe calorii / Tania Fântână (nutriționist): Paradoxal, carnea este destul de ușor de estimat și de controlat
Alimentația femeii: ce să mănânci în faza luteală ca să reduci pofta de dulce și simptomele neplăcute
Cât de sănătoși sunt cartofii prăjiți în coajă? Medic: „Pot conține niveluri ridicate de contaminare cu metale grele și pesticide concentrate”
Guvernul francez sfidează sindicatele și încurajează brutăriile să rămână deschise de 1 Mai / Primul-ministru Sébastien Lecornu a cumpărat mai multe baghete în această dimineață
