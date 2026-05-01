Obținerea unei siluete sănătoase este un obiectiv comun, bazat de cele mai multe ori pe un echilibru între alimentație, sport și odihnă. Totuși, în contextul popularității actuale a medicamentelor pentru slăbit, medicul cardiolog Aurelio Rojas oferă o alternativă naturală prin consumul anumitor fructe care pot simula efectele acestor tratamente, scrie ABC.

Fructele care acționează ca un stimulent natural pentru slăbit

Dr. Aurelio Rojas demontează mitul conform căruia fructele ar trebui evitate în timpul dietei. El explică faptul că anumite fructe pot stimula în mod natural hormonul GLP1, responsabil pentru reglarea apetitului, îmbunătățirea sensibilității la insulină și favorizarea arderii grăsimilor, procese similare cu cele declanșate de medicamente precum Ozempic sau Wegovy.

Conform specialistului, aceste fructe aduc beneficii multiple pentru organism:

Stimulează hormonul GLP1: Ajută la controlul senzației de foame.

Indice glicemic scăzut: Nu provoacă creșteri bruște ale nivelului de zahăr în sânge.

Sunt bogate în vitamina C: Întăresc sistemul imunitar.

Reduc cortizolul: Ajută la scăderea nivelului hormonului stresului, care deseori blochează procesul de slăbire.

Siguranță: Nu prezintă efecte adverse și pot fi consumate de oricine.

Cele patru fructe recomandate pentru inimă și siluetă

La finalul intervenției sale, cardiologul dezvăluie lista celor patru fructe esențiale pentru persoanele care doresc să își gestioneze greutatea și să își protejeze sănătatea cardiovasculară:

Kiwi Căpșuni Rodie Afine

Importanța unei diete complete

Deși aceste fructe sunt aliați puternici în arderea grăsimilor, este esențial ca ele să facă parte dintr-o dietă variată. Consumul lor trebuie completat cu nutrienți esențiali, precum proteinele provenite din carne, lactate sau leguminoase, pentru a asigura funcționarea corectă a întregului organism.