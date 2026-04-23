O ieșire la restaurant în București are costuri foarte diferite, în funcție de tipul de local și de experiența aleasă. De la mese rapide în mall până la cine elaborate în restaurante de top, diferențele de preț sunt consistente.

Pentru o imagine cât mai apropiată de realitate, am analizat mai multe restaurante din Capitală, din patru categorii: tradițional, italian tip trattoria, fine dining și fast-food, conforn Newsedge.ro.

Restaurante tradiționale: 80-180 de lei de persoană

La La Mama, meniul include ciorbe între 15 și 25 de lei, feluri principale între 40 și 80 de lei și deserturi între 18 și 35 de lei. Băuturile duc nota finală în zona 80-180 de lei de persoană.

La Restaurant Vatra, prețurile sunt similare: ciorbe între 16 și 20 de lei, feluri principale între 40 și 110 lei și deserturi până la 35 de lei. Un meniu complet ajunge, în medie, la 80–180 de lei.

Restaurante italiene: 90-200 de lei de persoană

La Il Calcio, aperitivele costă între 40 și 90 de lei, pastele și pizza între 45 și 85 de lei, iar felurile principale pot ajunge la 120 de lei. Nota finală se încadrează, de regulă, între 100 și 200 de lei de persoană.

La Trattoria Buongiorno, preparatele sunt ușor mai accesibile: pizza și pastele între 40 și 80 de lei, felurile principale până la 110 lei. O masă completă ajunge la 90–190 de lei de persoană.

Restaurante de top: până la 500 de lei de persoană

La The Artist, experiența este construită în jurul meniurilor de degustare, cu prețuri între 250 și 450 de lei de persoană. Cu vin și băuturi, nota poate ajunge la 500 de lei de persoană.

La NOR Sky Casual Restaurant, un rooftop cu vedere panoramică, meniul ajunge la 150-300 de lei de persoană, în funcție de preparate și băuturi.

Fast-food și mall: 30-60 de lei de persoană

În zona de mall, la Mesopotamia, meniurile sunt între 30 și 55 de lei, iar deserturile până la 20 de lei.

La Dristor Kebap, o masă completă ajunge la 30-55 de lei de persoană.

Diferențele de preț

În București, o ieșire la restaurant poate începe de la 30-0 de lei în zona fast-food și poate depăși 400-500 de lei de persoană în restaurantele de top. Restaurantele tradiționale și cele italiene se poziționează, în general, între aceste extreme.

Pentru o cină romantică cu meniu degustare și vinuri alese, bugetul de 500 de lei de persoană devine realist în segmentul fine dining.