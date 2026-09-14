După mai mulți ani afectați grav de secetă, fermierii din județul Olt înregistrează în acest sezon producții bune la culturile de floarea-soarelui și porumb, obținând profit. Anunțul a fost făcut de directorul Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt, Ion Drăgoi. Totuși, marjele globale de câștig sunt diminuate din cauza prețului scăzut al grâului, unde venitul brut de 5.000–6.000 lei pe hectar a acoperit abia costul de producție de 5.000 lei, prețul net rămas fermierilor fiind de doar 76 de bani pe kilogram după scăderea transportului, anunță Agerpress.
Floarea-soarelui: Campania de recoltare a ajuns la 65-70% din suprafața totală de 65.000 de hectare. Producția medie este estimată la circa 3.000 kg/ha, depășind așteptările inițiale. În zonele mai puțin favorabile s-au obținut peste 2.000 kg/ha, în timp ce pe cele mai bune parcele producția a urcat până la 4.200 kg/ha, la o calitate superioară.
Porumbul: S-a recoltat pe aproximativ 25.000 de hectare din totalul de 75.000. Ritmul este mai lent din cauza umidității din boabe, iar campania ar putea continua până în luna octombrie. Pe suprafețele neirigate, producția este de 5–6 tone/ha, iar pe terenurile irigate ajunge la 12–14 tone/ha.
Culturile de toamnă rămân profitabile datorită volumului obținut, chiar dacă prețurile sunt similare celor din anul precedent: 2,2 – 2,4 lei/kg la floarea-soarelui și aproximativ 90 de bani/kg la porumb.
Tensiunea inițială privind lipsa spațiilor din silozuri, ocupate masiv la începutul campaniei cu grâu și rapiță, s-a rezolvat în ultimele două săptămâni. Blocajul a fost deblocat prin livrările de rapiță către fabricile de ulei și la export, dar și prin preluarea recoltei de floarea-soarelui de către fermele avicole și procesatori în baza contractelor prealabile.
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