Artizanii gustului (Ep. 9): Claudiu Neamțu, corporatistul care a lăsat industria farmaceutică pentru ciocolată: „Inspirația este partea pe care o vede toată lumea. În spate, sunt foarte multe încercări care nu au funcționat”

Peste 20 de ani în industria farmaceutică, o formare în bioinginerie medicală și o schimbare radicală de carieră. Claudiu Neamțu a renunțat la domeniul în care lucrase pentru a se dedica ciocolatei și, din 2022, dezvoltă la Iași pralinele Miazănoapte și „Ciocolata Iași”, o tabletă inspirată de oraș și de teii săi. În spatele produselor sunt multe teste, disciplină și o idee simplă: fiecare ingredient trebuie să aibă un rost.

Povestea lui Claudiu Neamțu nu a început într-un atelier de ciocolată. Timp de peste două decenii a lucrat în industria farmaceutică, ca reprezentant medical, experiență din care spune că a păstrat un mod de lucru pe care îl aplică și astăzi.

„Cred că, în primul rând, am adus un anumit mod de a lucra”, spune Claudiu Neamțu.

În industria farmaceutică, a învățat să lucreze cu obiective, să își planifice activitatea și să fie consecvent. Dar una dintre lecțiile pe care le consideră importante este legată de oamenii pentru care construiești un produs.

„Înveți să îți cunoști foarte bine publicul, să înțelegi cui te adresezi și, mai ales, să asculți. Pentru că nu poți veni cu aceeași abordare pentru toată lumea”.

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Aceeași logică o aplică și atunci când dezvoltă un produs de ciocolată. „Când dezvoltăm un produs, mă gândesc pentru cine este, în ce moment va fi consumat, ce experiență vrem să ofere”.

Apoi intervine disciplina.

„Să ai un obiectiv și să lucrezi constant până ajungi acolo. Probabil acesta este cel mai important lucru pe care l-am adus cu mine”.

Cât este știință și cât este creativitate în ciocolată?

Din exterior, meseria de ciocolatier poate părea dominată de inspirație. Un produs nou apare pe raft, iar combinația de ingrediente pare, uneori, rezultatul unei idei de moment.

În realitate, spune Claudiu Neamțu, în spatele unei praline sau al unei tablete sunt numeroase teste și încercări care nu ajung niciodată la client.

„Cred că inspirația este partea pe care o vede toată lumea. Vezi produsul final și spui: «Ce combinație interesantă!». Dar, în spatele lui, sunt foarte multe teste și, de multe ori, foarte multe încercări care nu au funcționat”.

Ciocolata este, în opinia sa, un produs în care precizia contează foarte mult.

„Temperaturile contează, procentele contează, ordinea în care lucrezi contează. Uneori schimbi foarte puțin într-o rețetă și obții un rezultat complet diferit”.

Pentru el, creativitatea este punctul de plecare, însă nu este suficientă pentru ca ideea să ajungă un produs constant.

„Pentru mine, creativitatea este ideea de la care pornesc. Știința și disciplina sunt cele care mă ajută să transform ideea într-un produs pe care îl pot face la fel de bine de fiecare dată”.

Când este o ciocolată suficient de bună pentru a ajunge la client?

Înainte ca o tabletă sau o pralină să părăsească atelierul, există mai multe criterii tehnice care trebuie verificate: aspectul, luciul, textura, felul în care se rupe și modul în care se topește.

Pentru Claudiu Neamțu, însă, există un test personal care cântărește cel puțin la fel de mult.

„Mă întreb dacă aș pune produsul acela pe masă, cu încredere, în fața unor oameni la care țin”.

Spune că este unul dintre cei mai severi critici ai propriilor produse. Se întâmplă ca oamenii din jur să considere că o rețetă este deja foarte bună, în timp ce el încă mai găsește ceva de modificat.

„Nu cred neapărat în produsul perfect. Dar cred că trebuie să ajungi la cea mai bună variantă pe care o poți face în acel moment”.

Abia atunci produsul poate pleca din atelier.

„Ciocolata Iași”, un gust construit în jurul orașului

Unul dintre proiectele prin care Miazănoapte își leagă produsele de locul în care sunt create este „Ciocolata Iași”.

Tableta are forma inspirată de logo-ul turistic al orașului, creat de Alex Munteanu, iar rețeta include cristale din flori de tei. Produsul a fost conceput ca un suvenir dedicat Iașului și a ajuns ulterior și în magazine Carrefour din oraș.

Pentru Claudiu Neamțu, ideea a pornit de la dorința de a reprezenta orașul nu doar vizual, ci și prin gust.

„Dacă numele Miazănoapte șoptește subtil că suntem din N-Estul țării, Ciocolata Iași pune degetul pe hartă”, spune el.

Colaborarea cu Alex Munteanu a dus la ideea unei ciocolate care să poarte cât mai clar identitatea orașului.

„Împreună ne-am propus să dezvoltăm un produs care să reprezinte orașul. Nu doar prin formă sau ambalaj, ci și unicitatea gusturilor și a locului”.

Iar când vorbești despre Iași, spune ciocolatierul, teiul este greu de ignorat.

„Evident, când vorbești despre Iași, te gândești inevitabil la parfumul teilor săi”.

Provocarea a fost să găsească o modalitate prin care florile de tei să aibă un rol real în produs, nu să fie doar un element al poveștii.

„Cum introducem florile de tei în ciocolată astfel încât să fie mai mult decât un ingredient pus acolo pentru poveste?”.

Au urmat testele, până când au apărut cristalele din flori de tei.

„Ele aduc o notă florală discretă și o textură ușor crocantă. Dar cred că rolul lor cel mai important este că întregesc povestea produsului”.

Forma tabletei vorbește despre Iași, florile de tei vorbesc despre Iași, iar împreună cele două elemente încearcă să construiască un produs recognoscibil.

„Sperăm să fi creat un produs care poate reprezenta orașul pe care îl iubim”.

În 2026, „Ciocolata Iași” a intrat și în retailul local, iar gama a fost extinsă cu o cutie-suvenir care conține 12 mini-tablete și imagini ale unor obiective turistice din oraș.

Ce urmează pentru Miazănoapte

Pentru Miazănoapte, dezvoltarea produselor continuă. Una dintre direcțiile pe care Claudiu Neamțu le explorează este zona de pairing, cu produse gândite pentru a fi asociate cu brânzeturi și vinuri și integrate în experiențe de degustare.

„Suntem într-o perioadă în care testăm și dezvoltăm foarte mult”.

O altă direcție este reprezentată de drajeuri. Ideea este de a depăși combinațiile clasice și de a construi produse în care fiecare element să aibă un rol.

„Aici încercăm să mergem puțin mai departe de ideea clasică de nucă sau fruct învelit în ciocolată și să construim combinații în care gustul, textura și ingredientele să aibă fiecare un rol foarte clar”.

În paralel, continuă proiectul „Ciocolata Iași”, cu noi sortimente de tablete.

„Avem multe idei. Problema mea, de obicei, nu este lipsa ideilor. Este să aleg pe care dintre ele să le facem mai întâi”.

Dacă România ar încăpea într-o tabletă de ciocolată

Dacă ar trebui să creeze o tabletă care să spună povestea României, Claudiu Neamțu nu ar încerca să pună toate ingredientele reprezentative ale țării într-o singură rețetă.

Ar începe cu nuca.

„Pentru mine este un ingredient foarte legat de copilărie și de deserturile de acasă”.

Apoi ar adăuga miere, poate cireșe amare sau fragi și o plantă ori o floare specifică unei regiuni. Pentru vară, ar lua în calcul și cătina.

Dar ideea finală este mai degrabă o colecție decât o singură tabletă.

„Nu aș încerca să pun toate ingredientele românești într-o singură tabletă. Mai degrabă cred că aș face o colecție. Mai multe tablete, fiecare inspirată de câte o regiune sau de câte o poveste”.

Motivul este simplu: „Cred că România este mult prea diversă ca să o reducem la un singur gust”.

Când știi că o rețetă este gata?

Dezvoltarea unei rețete poate însemna multe modificări succesive. Mai mult dintr-un ingredient, mai puțin din altul, altă textură, alt tip de ciocolată.

Până când, la un moment dat, schimbările nu mai îmbunătățesc produsul. Doar îl fac diferit.

„La un moment dat însă observi că modificările nu mai fac produsul mai bun. Îl fac doar diferit”.

Acesta este momentul în care Claudiu Neamțu consideră că trebuie să se oprească.

„Îmi place foarte mult ideea că un lucru este terminat nu atunci când nu mai ai ce să adaugi, ci atunci când nu mai ai ce să scoți”.

Pentru el, o rețetă este gata atunci când fiecare ingredient are un motiv să fie acolo și nu mai simte nevoia să explice prezența lui.

„Când fiecare ingredient are un rost și nu mai simt nevoia să explic de ce este acolo, atunci consider că produsul este gata”, conchide sursa menționată.

„Artizanii gustului”, noua serie G4Food

Povestea „Miazănoapte” continuă seria „Artizanii gustului”, prin care G4Food își propune să prezinte producători locali din România, oamenii din spatele produselor și modul în care acestea ajung de la materia primă pe raft sau în farfurie.

Fiecare episod va spune povestea unui producător și va arăta ce se află dincolo de produsul pe care îl găsim pe raft sau în farfurie.