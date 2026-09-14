Asociația Ligilor Europene împotriva Cancerului (ECL) s-a alăturat Coaliției Europene împotriva Nitriților (CAN). Organizațiile cer autorităților și industriei alimentare să accelereze trecerea la produse din carne fără nitriți adăugați.

Nitriții sunt utilizați pentru conservarea baconului, șuncii, cârnaților, salamului și altor mezeluri. Aceștia împiedică dezvoltarea unor bacterii periculoase, prelungesc perioada de valabilitate și mențin culoarea roz a cărnii. În anumite condiții, nitriții pot contribui însă la formarea compușilor N-nitrozo. Unii dintre acești compuși au proprietăți cancerigene. Riscul poate apărea în timpul procesării, gătirii sau digestiei produselor din carne, conform Euractiv.

„Acolo unde există alternative sigure și viabile din punct de vedere tehnic, obiectivul ar trebui să fie eliminarea completă a nitriților din carnea procesată”, a declarat Wolfgang Fecke, directorul executiv al ECL. El a arătat că prevenirea chiar și a unei părți dintre cazurile de cancer colorectal ar reduce numărul pacienților. Măsura ar diminua și presiunea asupra sistemelor de sănătate, confruntate cu îmbătrânirea populației și creșterea costurilor tratamentelor.

Organizația a subliniat însă că renunțarea la nitriți nu trebuie să reducă protecția împotriva bolilor transmise prin alimente. Tranziția necesită reguli adecvate, cercetare și colaborare între autorități, producători și organizațiile din sănătate.

- articolul continuă mai jos -

Carnea procesată a fost clasificată în 2015 drept cancerigenă pentru oameni de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC), din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Clasificarea arată că există dovezi suficiente privind legătura dintre consum și cancerul colorectal. Ea nu înseamnă că toate produsele au același nivel de risc sau că sunt la fel de periculoase precum tutunul.

Studiile au adus informații suplimentare

Două studii publicate în 2026 au adus informații suplimentare despre conservanții alimentari. Cercetările au analizat datele participanților la cohorta franceză NutriNet-Santé. Primul studiu a inclus peste 108.000 de adulți. Consumul ridicat de conservanți, luați în ansamblu, a fost asociat cu o incidență cu 47% mai mare a diabetului de tip 2, comparativ cu nivelurile reduse. Nitritul de sodiu, cunoscut drept E250, s-a numărat printre aditivii asociați individual cu un risc mai ridicat. Studiul a fost observațional și nu demonstrează singur o relație directă de cauzalitate.

Un al doilea studiu, publicat în revista BMJ, a urmărit peste 105.000 de adulți. Un consum mai ridicat de nitrit de sodiu a fost asociat cu o incidență cu 32% mai mare a cancerului de. Nitratul de potasiu a fost asociat cu o incidență mai ridicată a cancerului în general prostată și a cancerului de sân. Cercetătorii au precizat însă că 11 dintre cei 17 conservanți analizați individual nu au prezentat o asemenea asociere.

Uniunea Europeană a redus deja limitele admise pentru nitriții adăugați în produsele din carne. Noile niveluri, aplicabile din octombrie 2025, încearcă să echilibreze două riscuri: formarea nitrozaminelor și dezvoltarea bacteriilor periculoase.

Comisia Europeană nu intenționează deocamdată să propună noi restricții. ECL și CAN susțin însă că simpla reducere a cantităților nu este suficientă. Cele două organizații cer eliminarea nitriților din produsele pentru care sunt disponibile metode alternative de conservare.