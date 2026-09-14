Fermierii români cer suspendarea temporară, în perioadele de criză, a taxei pe carbon pentru îngrășăminte

14 sept. 2026, Agribusiness
Fermierii români cer suspendarea temporară, în perioadele de criză, a taxei pe carbon pentru îngrășăminte
FOTO: Dreamstime/Dusan Kostic
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Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a transmis un apel public eurodeputaților români prin care solicită sprijinul în Parlamentul European pentru adoptarea unei măsuri de protecție a sectorului agricol. Înaintea votului programat pentru 15 septembrie 2026 privind modificarea Regulamentului Mecanismului de ajustare la frontieră pentru emisiile de carbon (CBAM), reprezentanții fermierilor cer posibilitatea suspendării temporare a acestei taxe pentru fertilizanți în momentele critice, notează Agerpres.

Sursa citată subliniază că agricultura europeană este deja afectată de scăderea marjelor de profit și de explozia costurilor de producție, în special cele pentru energie și carburanți. În acest context, fertilizanții reprezintă între 15% și 35% din cheltuielile totale ale unei ferme. Având în vedere că aproximativ 30% din îngrășămintele azotate folosite în Uniunea Europeană provin din import, aplicarea noilor taxe pe carbon ar crește direct și mai mult cheltuielile de producție ale agricultorilor.

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Impact asupra securității alimentare și amendamentele votate

Majorarea prețului la îngrășăminte nu îi afectează doar pe producători, ci pune presiune directă pe prețul final al alimentelor, generând riscuri pentru securitatea alimentară europeană.

Pentru a evita această incertitudine, AAC solicită eurodeputaților să susțină:

  • Amendamentul 86: Susține menținerea articolului 27a în forma care garantează un mecanism clar de suspendare temporară a CBAM pentru fertilizanți pe durata crizelor.
  • Respingerea amendamentului 70: Reprezintă propunerea Comisiei Europene, care nu oferă o soluție clară pentru perioadele dificile și menține fermierii într-o stare de incertitudine legislativă și financiară.

Reprezentanții alianței precizează că nu cer renunțarea la obiectivele Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de carbon, ci adaptarea politicilor la realitatea economică din teren. Aceștia subliniază că securitatea alimentară depinde direct de sustenabilitatea fermelor, iar Parlamentul European are ocazia să ofere un minim de protecție și predictibilitate pentru agricultura din România și din întreaga UE.

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