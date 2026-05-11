Consiliul Uniunii Europene a adoptat forma finală a noilor reguli privind produsele biocide, prin extinderea anumitor perioade de protecție a datelor. Măsura face parte din pachetul legislativ „Omnibus X”, inclus în agenda europeană de simplificare administrativă, anunță Consiliul Europei.

Potrivit Consiliului, obiectivul este reducerea costurilor și a sarcinilor administrative pentru companii, fără diminuarea standardelor europene privind siguranța alimentară, sănătatea publică și protecția mediului.

Produsele biocide sunt utilizate pentru combaterea organismelor dăunătoare, precum bacteriile sau dăunătorii, și sunt folosite pentru protejarea oamenilor, animalelor, materialelor sau diferitelor produse. Acestea conțin substanțe active care trebuie evaluate și autorizate la nivel european.

Noile reguli vin în contextul întârzierilor în procesul de reevaluare a substanțelor active existente în produsele biocide. Din cauza acestor întârzieri, perioada de protecție pentru datele generate de companii a expirat la 31 decembrie 2025.

Pentru a evita dezechilibrele de pe piață și pentru a asigura o compensare echitabilă pentru deținătorii datelor, Comisia Europeană a propus prelungirea protecției până la 31 decembrie 2030, aliniind-o cu durata extinsă a programului de revizuire.

„Legea adoptată astăzi demonstrează că modificările punctuale pot produce rezultate importante pentru industrie. Prin extinderea anumitor perioade de protecție a datelor, asigurăm un tratament echitabil pentru companii și protejăm concurența corectă pe piața internă”, a declarat Marilena Raouna, ministru adjunct pentru afaceri europene al Ciprului.

Instituțiile europene au tratat dosarul cu prioritate pentru a limita perioada în care datele ar fi rămas neprotejate. Regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în următoarele zile și va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare.

Inițiativa face parte din strategia mai amplă a UE de simplificare a legislației și de creștere a competitivității economice. Începând din februarie 2025, Comisia Europeană a lansat zece pachete „Omnibus”, care vizează simplificarea normelor în domenii precum sustenabilitatea, agricultura, digitalizarea, industria auto, inteligența artificială sau siguranța alimentară.