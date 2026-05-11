Numărul sacrificărilor și producția de carne au crescut în luna martie 2026 la porcine, ovine și caprine, precum și la păsări, comparativ atât cu februarie 2026, cât și cu martie 2025. În schimb, la bovine s-au înregistrat scăderi, potrivit datelor provizorii publicate luni de Institutul Național de Statistică și transmise de Agerpres.

Conform statisticii oficiale, în martie 2026 au fost sacrificate 37.000 de bovine, față de 39.000 în aceeași lună a anului trecut. Totodată, greutatea în carcasă a scăzut de la 6.277 de tone la 6.150 de tone.

La porcine, numărul sacrificărilor a crescut de la 298.000 de capete în martie 2025 la 330.000 de capete în martie 2026. Și producția de carne a urcat, greutatea în carcasă ajungând la 30.844 de tone, comparativ cu 27.972 de tone în aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată la ovine și caprine. În martie 2026 au fost sacrificate 395.000 de capete, față de 221.000 în martie 2025. Greutatea în carcasă a crescut de asemenea semnificativ, de la 2.825 de tone la 4.250 de tone.

- articolul continuă mai jos -

Creșteri importante au fost raportate și la păsări. Numărul sacrificărilor a urcat de la 24,692 milioane de capete în martie 2025 la 33,854 milioane de capete în martie 2026. Greutatea în carcasă a crescut de la 41.086 de tone la 54.885 de tone.

Comparativ cu luna februarie 2026, datele INS indică majorări ale sacrificărilor și producției de carne la porcine, ovine și caprine și păsări. La porcine, numărul animalelor sacrificate a crescut de la 289.000 la 330.000 de capete, iar greutatea în carcasă de la 27.490 la 30.844 de tone.

La ovine și caprine, sacrificările au urcat de la 108.000 la 395.000 de capete, iar greutatea în carcasă de la 1.641 la 4.250 de tone. În cazul păsărilor, numărul capetelor sacrificate a crescut de la 31,216 milioane la 33,854 milioane, iar greutatea în carcasă de la 51.055 la 54.885 de tone.

Singura scădere lunară a fost consemnată la bovine, unde numărul sacrificărilor a coborât de la 38.000 la 37.000 de capete, iar greutatea în carcasă de la 6.277 la 6.150 de tone.

Potrivit INS, greutatea medie în carcasă înregistrată în martie 2026 a fost de 166,2 kilograme la bovine, 93,6 kilograme la porcine, 10,8 kilograme la ovine și caprine și 1,6 kilograme la păsări.

Datele publicate de INS se referă exclusiv la sacrificările realizate pentru consum.