Inflamația cronică este asociată cu probleme precum bolile cardiovasculare, diabetul sau sindromul metabolic, iar alimentația joacă un rol important în acest proces. Un nou studiu publicat în revista Nutrients arată că anumite alimente bogate în proteine vegetale și fibre pot contribui la reducerea inflamației din organism, potrvit EatingWell.

Vestea bună este că acestea pot fi integrate ușor în mesele de zi cu zi, fără schimbări drastice în dietă.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul a analizat datele a peste 128.000 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani, folosind informații din UK Biobank, una dintre cele mai mari baze de date medicale și nutriționale din Marea Britanie.

Cercetătorii au analizat relația dintre alimentație și nivelul proteinei C reactive (CRP), un marker folosit frecvent pentru măsurarea inflamației din organism.

Participanții au fost împărțiți în funcție de consumul de:

proteine vegetale,

proteine animale,

fibre alimentare.

Proteinele vegetale au inclus alimente precum:

fasole,

linte,

tofu,

tempeh,

nuci,

semințe.

Proteinele animale au inclus:

carne roșie,

carne de pasăre,

pește,

ouă,

lactate.

Proteinele vegetale și fibrele, asociate cu inflamație mai scăzută

Rezultatele au arătat că persoanele care consumau mai multe proteine vegetale și mai multe fibre aveau niveluri mai reduse de inflamație.

În schimb, dietele bogate în proteine animale și sărace în fibre au fost asociate cu niveluri mai ridicate de inflamație cronică.

Cercetătorii spun că fibrele și alimentele vegetale pot influența pozitiv microbiomul intestinal și răspunsul inflamator al organismului.

De ce inflamația cronică este o problemă

Inflamația este un mecanism natural de apărare și vindecare. De exemplu, atunci când te lovești sau faci o infecție, organismul activează procese inflamatorii pentru a se reface.

Problema apare atunci când inflamația persistă pe termen lung.

Inflamația cronică este asociată cu un risc mai mare de:

boli cardiovasculare,

diabet,

anumite tipuri de cancer,

sindrom metabolic.

Pe lângă alimentație, factori precum stresul, fumatul, lipsa somnului sau sedentarismul pot contribui și ei la menținerea inflamației în organism.

Ce alimente recomandă specialiștii

Autorii studiului sugerează că nu este nevoie să elimini complet proteinele animale, ci să faci mai des loc surselor vegetale de proteine.

Printre cele mai bune opțiuni se numără:

leguminoasele,

lintea,

fasolea,

năutul,

tofu,

tempeh,

nucile,

semințele.

Acestea vin la pachet nu doar cu proteine, ci și cu fibre, vitamine și compuși cu efect antioxidant.

O schimbare simplă poate fi înlocuirea unor mese pe bază de carne cu preparate care includ leguminoase sau tofu de câteva ori pe săptămână.