Un program minimalist de mișcare, bazat pe două antrenamente de forță pe săptămână și 7.000 de pași pe zi, poate avea efecte importante asupra sănătății și longevității, potrivit unei meta-analize publicate în 2025 în revista medicală The Lancet, transmite Mediafax.

Specialiștii susțin că menținerea formei fizice nu presupune ore întregi petrecute la sală. Un plan simplu, aplicat constant, poate contribui la dezvoltarea unui corp mai puternic și mai sănătos pe termen lung.

Programul recomandat include trei obiective principale: două sesiuni de antrenament de forță pentru întregul corp, una sau două sesiuni aerobice care cresc ritmul cardiac și minimum 7.000 de pași zilnic.

Antrenorul de forță Darren Ellis afirmă că progresul nu depinde de antrenamente extreme. Potrivit acestuia, două ședințe consistente de forță pe săptămână, alături de mersul zilnic și câteva sesiuni cardio, sunt suficiente pentru rezultate vizibile. Acest tip de rutină contribuie la sănătatea inimii și a plămânilor, întărește articulațiile, îmbunătățește mobilitatea și reduce riscul bolilor cronice.

- articolul continuă mai jos -

Cercetătorii au identificat pragul de 7.000 de pași pe zi drept nivelul la care apar cele mai importante beneficii cardiovasculare. Concluzia este susținută și de un studiu realizat în 2023 de Universitatea din Granada.

Meta-analiza publicată în 2025 arată că persoanele care ating 7.000 de pași zilnic au, comparativ cu cele care fac aproximativ 2.000 de pași pe zi, un risc cu 22% mai mic de simptome depresive, cu 38% mai mic de demență, cu 25% mai mic de boli cardiovasculare și cu 47% mai mic de mortalitate din toate cauzele.

Pentru cei care au dificultăți în a acumula numărul recomandat de pași, Courtney Conley recomandă „micro-plimbările”, adică plimbări scurte de aproximativ cinci minute, integrate în pauzele obișnuite ale zilei. O astfel de plimbare înseamnă circa 500 de pași.

Specialiștii atrag atenția că planul trebuie adaptat nivelului individual de fitness, însă chiar și cantități reduse de mișcare pot aduce beneficii importante pentru persoanele sedentare.