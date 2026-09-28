Producătorii francezi de Cognac se confruntă cu o scădere puternică a vânzărilor, după ce disputele comerciale dintre Uniunea Europeană și China, dar și tensiunile comerciale cu SUA, au afectat principalele piețe de export. Industria, dependentă în proporție de 98% de piețele din afara UE, cere sprijin european, conform Euronews.

Recolta de struguri din regiunea Cognac, din sud-vestul Franței, se încheie într-un context dificil pentru viticultori. Cererea pentru celebrul distilat francez a scăzut puternic în ultimii ani, iar producătorii spun că au devenit „victime colaterale” ale disputelor comerciale dintre marile puteri economice.

Cognacul este produs exclusiv în zona din jurul râului Charente și are o tradiție de aproximativ 300 de ani. Industria este însă puternic dependentă de exporturi: 98% din producție este vândută în afara Uniunii Europene.

Vânzările au scăzut de la 230 la 140 de milioane de sticle

Din 2023, vânzările de Cognac au coborât de la aproximativ 230 de milioane de sticle la 140 de milioane de sticle.

Cele mai mari patru case de Cognac, Rémy Martin, Hennessy, Martell și Courvoisier, și-au redus comenzile către viticultorii din regiune după ce clienții externi au anulat contracte.

- articolul continuă mai jos -

Problemele au început în China, a doua cea mai importantă piață pentru Cognac după Statele Unite. China reprezintă aproximativ 25% din exporturile industriei.

„Am fost victime colaterale ale războiului comercial început în 2023 între Bruxelles și Beijing în jurul vehiculelor electrice chinezești”, a declarat Raphaël Delpech, directorul Biroului Național Interprofesional al Cognacului (BNIC), pentru Euronews.

Conflictul a escaladat după ce Uniunea Europeană a introdus tarife pentru vehiculele electrice produse în China. Beijingul a răspuns prin măsuri comerciale care au vizat brandy-ul european.

În 2024, autoritățile chineze au impus taxe provizorii de până la 34,8% pentru importurile de brandy din UE, la scurt timp după ce blocul comunitar introdusese tarife de până la 35,3% pentru automobilele electrice chinezești.

Ulterior, China a confirmat măsurile, dar a exceptat principalii producători de Cognac care au acceptat să vândă la prețuri peste anumite niveluri minime, stabilite fără a fi făcute publice.

Potrivit industriei franceze, efectele asupra pieței fuseseră însă deja resimțite. Distribuitorii chinezi au redus comenzile, iar Cognacul a pierdut spațiu pe rafturile magazinelor.

SUA, principala piață, aduce o nouă problemă

După China, industria franceză s-a confruntat cu probleme pe cea mai importantă piață de export, Statele Unite, care absorb aproximativ jumătate din exporturile de Cognac.

Franța mai fusese vizată de tarife americane în timpul primei administrații Trump, în cadrul disputei comerciale dintre SUA și UE legată de Boeing și Airbus. Tarifele au fost ulterior suspendate în timpul administrației Biden.

În aprilie 2025, Donald Trump a introdus noi tarife pentru partenerii comerciali ai Statelor Unite. În iulie, UE și SUA au ajuns la un acord comercial la Turnberry, în Scoția, care a stabilit un tarif de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA, inclusiv pentru Cognac.

Industria europeană a vinului și băuturilor spirtoase a cerut ulterior exceptarea unor produse de la acest tarif.

„A creat un mediu extrem de anxios pentru importatorii noștri din SUA, care, la fel ca în China, au ajuns în cele din urmă la concluzia că este mai sigur să parieze pe altceva decât pe Cognac”, a explicat Delpech.

În iulie 2026, Parlamentul European a aprobat eliminarea tarifelor rămase pentru anumite produse americane vizate de acordul de la Turnberry. Washingtonul a acceptat să reia discuțiile privind posibile exceptări de la tariful de 15%.

Pentru Cognac, însă, nu există deocamdată o exceptare.

„Am impresia că nu se mișcă prea multe lucruri”, a declarat eurodeputatul francez Eric Sargiacomo, vicepreședinte al grupului interparlamentar pentru vinuri și băuturi spirtoase din Parlamentul European.

Marea Britanie a obținut în mai eliminarea tarifelor americane pentru whisky, iar whiskey-ul irlandez a primit un tratament similar la jumătatea lunii septembrie. Cognacul francez rămâne însă taxat cu 15%.

Seceta a redus recolta, într-un moment în care cererea este deja în scădere

În mod paradoxal, seceta din acest an ar putea ajuta industria să reducă surplusul de materie primă.

Viticultorul Matthieu Augier, din Gondeville, a declarat pentru Euronews că recolta va fi cu aproximativ 30-40% mai mică decât într-un an obișnuit, în termeni economici.

„Ne gândeam că recolta va fi una promițătoare, dar, în cele din urmă, seceta și-a spus cuvântul”, a spus acesta.

Scăderea producției vine într-un moment în care industria încearcă să se adapteze la o cerere mult mai mică.

Au fost lansate două programe de defrișare a viilor, susținute financiar, pentru reducerea suprafețelor cultivate cu viță-de-vie.

Unul dintre programe presupune eliminarea definitivă a viilor. Până acum, cererile depuse vizează doar aproximativ 560 de hectare din cele 96.000 de hectare incluse în arealul Cognac.

Al doilea program permite defrișarea temporară. Viticultorii nu pot replanta suprafețele respective timp de cinci ani, dar își păstrează posibilitatea de a relua ulterior producția.

Pentru cultivatori, decizia este dificilă. O vie reprezintă o investiție pe termen lung și poate fi exploatată timp de decenii.

70.000 de locuri de muncă depind de industria Cognacului

Criza nu afectează doar producătorii de băuturi spirtoase. Industria Cognacului susține aproximativ 70.000 de locuri de muncă directe și indirecte în Franța.

În jurul celor aproximativ 260 de case comerciale care produc, maturează și comercializează Cognac funcționează o rețea extinsă de producători de butoaie, fabricanți de instalații de distilare, companii de transport și prestatori de servicii agricole.

Producătorii francezi au cerut sprijinul Comisiei Europene și au purtat discuții cu oficialii responsabili de comerț și agricultură.

Președintele francez Emmanuel Macron a vizitat de mai multe ori regiunea și le-a promis viticultorilor compensații. Până acum, însă, acestea nu au fost acordate.

Pentru industria Cognacului, problema depășește situația unei singure regiuni. Raphaël Delpech susține că Uniunea Europeană ar trebui să dispună de mecanisme prin care să sprijine sectoarele economice afectate atunci când măsurile comerciale europene generează represalii din partea partenerilor externi.

„Politica europeană nu poate fi puternică dacă nu protejează industriile care suportă costul acestor compromisuri”, a spus Delpech.

Eurodeputatul Eric Sargiacomo a descris situația Cognacului drept un caz relevant pentru dezbaterea privind politica comercială europeană și sprijinul acordat sectoarelor afectate de acorduri comerciale, măsuri antidumping sau tarife impuse din afara UE.

Pentru producătorii francezi, relansarea pieței americane este esențială. „Pentru noi, revenirea va veni doar prin piața americană. Este evident. China va reveni în cele din urmă, dar va fi mai complicat”, a declarat Delpech.