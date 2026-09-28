O comună din nordul Italiei a introdus o măsură controversată pentru recuperarea datoriilor la cantina școlară: copiii ai căror părinți au restanțe de peste 150 de euro primesc paste fără sos. Primarul susține că, într-un timp scurt, municipalitatea a recuperat peste 7.000 de euro, relatează Corriere della Sera, citat de G4Media.

În Mortara, provincia Pavia, administrația locală încearcă să recupereze banii neachitați pentru mesele servite la cantina școlii printr-o schimbare a meniului. Copiii din familiile care au acumulat datorii de peste 150 de euro primesc paste fără sos, în timp ce ceilalți elevi primesc meniul obișnuit.

Decizia primarului Fabio Farina a stârnit controverse, după ce opoziția a acuzat administrația de discriminare. Primarul susține însă că măsura a avut efect rapid asupra plăților restante.

Peste 7.000 de euro recuperați într-un timp scurt

Potrivit datelor prezentate de administrația locală, valoarea totală a sumelor neachitate pentru cantina școlară a scăzut de la 33.003,58 euro în august la 25.788,11 euro.

„Am recuperat 7.215,47 euro în scurt timp, aproape 22 la sută”, a declarat primarul Fabio Farina, citat de Corriere della Sera.

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Edilul spune că mai multe familii au contactat deja municipalitatea pentru a-și achita datoriile sau pentru a conveni asupra unor planuri de plată în rate.

„Mulți s-au grăbit să-și regleze situația, vorbind despre „uitări””, a afirmat Farina.

Măsura nu presupune excluderea copiilor de la cantină și nici obligarea lor să aducă mâncare de acasă. Diferența constă în meniul primit. Copiii familiilor cu datorii primesc pastele fără sos, în timp ce pentru ceilalți este servit meniul normal.

Primarul spune că scopul este ca elevii să observe diferența și să discute acasă despre aceasta, determinându-i astfel pe părinți să rezolve situația financiară.

Opoziția acuză municipalitatea de discriminare

Decizia a fost criticată de reprezentanții opoziției locale. Secretariatul provincial al Partidului Democrat din Pavia susține că recuperarea datoriilor trebuie făcută prin procedurile administrative prevăzute de lege și nu prin folosirea mesei școlare ca instrument de presiune asupra copiilor.

Și consiliera municipală Alice Modini, din partea Rifondazione, consideră că municipalitatea trebuie să îi protejeze pe copiii aflați în situații vulnerabile.

Disputa se înscrie într-o problemă mai veche în Lombardia, unde autoritățile locale s-au confruntat în mai multe rânduri cu situații privind familiile care nu achită costurile meselor școlare.

Familiile cu venituri reduse pot primi scutiri

Administrația din Mortara susține că încearcă să diferențieze între familiile care nu plătesc și cele care nu își permit costul meselor.

Municipalitatea a redeschis înscrierile pentru serviciul de cantină până la 30 septembrie, astfel încât să poată fi actualizate informațiile despre familii și eventualele alergii alimentare.

Potrivit primarului, 49 de familii au primit scutiri, valoarea totală anuală a acestora fiind de aproximativ 42.500 de euro.

Familiilor cu datorii li se oferă posibilitatea de a achita integral sumele restante sau de a conveni asupra unei plăți în rate.

Pentru cazurile în care datoriile continuă să nu fie achitate, administrația locală intenționează să solicite intervenția serviciilor sociale, în colaborare cu poliția locală.

Nu este primul caz controversat din Lombardia

Problemele legate de plata meselor școlare au mai generat controverse în regiune.

La Vigevano, tot în provincia Pavia, un caz devenit cunoscut la nivel național a fost legat de decizia, din 2013, de a permite copiilor ai căror părinți nu își plăteau masa să aducă mâncare de acasă și să o consume într-un spațiu separat. Situația a fost ulterior rezolvată.

La Lodi, un regulament municipal adoptat în 2017 prevedea documente suplimentare pentru cetățenii din afara Uniunii Europene care solicitau tarife reduse pentru serviciile școlare. Instanța a respins ulterior aceste prevederi.

În Mortara, disputa actuală se concentrează asupra modului în care municipalitatea încearcă să recupereze datoriile, fără să întrerupă accesul copiilor la cantină.

Până când familiile își achită restanțele sau stabilesc un plan de plată, pentru unii dintre elevii din Mortara meniul de la cantină va rămâne, cel puțin temporar, format din paste fără sos.