Autoritățile sanitar-veterinare din județul Mureș au confirmat apariția a două focare de variolă ovină și caprină, fiind deja dispuse măsuri stricte pentru limitarea răspândirii bolii.

Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș, focarele au fost identificate în localitatea Toldal, comuna Voivodeni, unde sunt afectate 398 de ovine, respectiv în localitatea Dumbrava, comuna Vătava, unde au fost confirmate îmbolnăviri la un efectiv de 248 de caprine.

În urma confirmării bolii, autoritățile au aplicat măsurile sanitare veterinare prevăzute de legislația europeană și națională, în conformitate cu Regulamentul Delegat (UE) 2020/687 și cu planul de măsuri pentru eradicarea bolii. De asemenea, au fost instituite restricții sanitare veterinare în zonele de protecție și supraveghere, conform deciziilor Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB).

Ce obligații au fermierii

Reprezentanții DSVSA Mureș au precizat că au fost organizate ședințe de informare și instruire pentru crescătorii de ovine și caprine din județ. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate obligațiile legale ale fermierilor, măsurile de biosecuritate necesare și modalitățile prin care poate fi prevenită răspândirea virusului. Totodată, unitățile administrativ-teritoriale au fost informate constant cu privire la evoluția epidemiologică a bolii.

Autoritățile solicită tuturor crescătorilor de animale să respecte cu strictețe măsurile dispuse, să monitorizeze permanent starea de sănătate a animalelor și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul apariției unor simptome specifice bolii.

DSVSA Mureș anunță că monitorizează permanent situația epidemiologică și continuă aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea efectivelor de animale și reducerea impactului economic generat de apariția bolii.

Variola, o boală virală cu impact major

Variola ovină și caprină este o boală virală extrem de contagioasă care afectează ovinele și caprinele, provocând pierderi economice semnificative în sectorul zootehnic. Deși nu reprezintă un pericol pentru oameni, boala este considerată una dintre cele mai importante afecțiuni ale rumegătoarelor mici din cauza capacității sale de răspândire rapidă și a efectelor severe asupra efectivelor de animale.

Virusul responsabil aparține genului Capripoxvirus și se manifestă prin simptome precum febră, leziuni cutanate extinse, noduli pe piele, secreții nazale și oculare, dar și dificultăți respiratorii. În formele grave, boala poate duce la slăbirea accentuată a animalelor și chiar la mortalitate, în special în rândul tineretului.

Impactul economic este semnificativ: scăderea producției de lapte, pierderi de greutate în rândul animalelor și costuri ridicate pentru măsurile de control și eradicare.

Focarele pot evolua rapid dacă nu sunt aplicate măsuri stricte

Variola ovină și caprină se transmite ușor prin contact direct între animale, dar și indirect, prin furaje, apă, echipamente contaminate sau prin intermediul oamenilor și vehiculelor care intră în exploatații. Din acest motiv, focarele pot evolua rapid dacă nu sunt aplicate măsuri stricte de biosecuritate.

În situația apariției bolii, autoritățile veterinare impun restricții de circulație, zone de protecție și supraveghere, precum și măsuri de dezinfecție și monitorizare permanentă a efectivelor.

Măsuri de prevenire și control

Controlul bolii se bazează în principal pe prevenție și intervenție rapidă. Printre măsurile esențiale se numără:

izolarea animalelor suspecte;

limitarea mișcării animalelor între ferme;

respectarea strictă a regulilor de biosecuritate;

raportarea imediată a simptomelor către medicul veterinar.

În unele cazuri, pentru a opri răspândirea virusului, pot fi necesare măsuri drastice, inclusiv sacrificarea animalelor infectate sau expuse.

Un aspect important este că variola ovină și caprină nu se transmite la oameni, ceea ce înseamnă că nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică. Totuși, impactul economic asupra fermierilor și asupra industriei zootehnice poate fi considerabil, mai ales în zonele unde apar focare multiple.