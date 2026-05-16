Lucrarea artistului moldovean Pavel Brăila, inspirată de prepararea sarmalelor în foi de viță de vie, a fost instalată pe fațada clădirii Ringturm din Viena, transformând sediul central al Vienna Insurance Group într-un spațiu monumental dedicat artei contemporane, potrivit Ministerului Culturii din Republica Moldova.

Opera „Your Happiness is in Your Own Hands” propune o interpretare vizuală a preparării sarmalelor, unul dintre simbolurile gastronomiei și tradiției moldovenești.

Printr-un limbaj vizual minimalist, Pavel Brăila transformă procesul culinar într-o succesiune de gesturi ale mâinilor.

Lucrarea a fost instalată pe fațada clădirii Ringturm, sediul central al Vienna Insurance Group, în cadrul proiectului „Înfășurarea Ringturm”, una dintre cele mai cunoscute inițiative de artă publică din Austria.

Pavel Brăila: „Apartenența și fericirea se află în propriile noastre mâini”

Artistul spune că proiectul vorbește despre identitate, memorie și sentimentul de „acasă”, dincolo de dimensiunea gastronomică.

„Tradițiile și obiceiurile culturale prind viață prin acțiune, prin ceea ce transmitem mai departe și reinterpretăm constant. Ele creează legături, oferă identitate și pot transmite sentimentul de acasă, indiferent unde ne aflăm”, explică Pavel Brăila.

„Mă bucură în mod special faptul că lucrarea mea poate fi văzută pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați, în spațiul public de la Ringturm. Ea invită oamenii să împărtășească experiențe și să le facă vizibile în viața de zi cu zi. Aici se află și mesajul subtil al proiectului: că apartenența, amintirile și chiar și fericirea se află în propriile noastre mâini”, a adăugat artistul.

Proiectul vorbește despre migrație și reconectarea cu rădăcinile

Dincolo de componenta culinară, proiectul abordează teme precum migrația, apartenența și reconectarea cu rădăcinile culturale.

Lucrarea transformă astfel unul dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din Republica Moldova într-un simbol artistic despre identitate și memorie colectivă.

Ringturm, transformat într-un „mediu expozițional vertical”

Inițiat în 2006 de Vienna Insurance Group, proiectul „Înfășurarea Ringturm” presupune acoperirea periodică a fațadei clădirii cu lucrări de artă contemporană de mari dimensiuni.

Pentru fiecare ediție sunt folosite panouri textile speciale din plasă, imprimate cu lucrările artiștilor și montate astfel încât să nu afecteze structura arhitecturală a clădirii.

În acest mod, Ringturm devine un „mediu expozițional vertical”, integrat în spațiul public și vizibil de la distanță în peisajul urban al Vienei.