Sarmalele moldovenești ajung pe un turn emblematic din Viena / Artistul Pavel Brăila transformă Ringturm într-o operă inspirată de „gustul de acasă”

16 mai 2026, Articole / Reportaje
Sarmalele moldovenești ajung pe un turn emblematic din Viena / Artistul Pavel Brăila transformă Ringturm într-o operă inspirată de „gustul de acasă”
Foto Facebook / Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google

Lucrarea artistului moldovean Pavel Brăila, inspirată de prepararea sarmalelor în foi de viță de vie, a fost instalată pe fațada clădirii Ringturm din Viena, transformând sediul central al Vienna Insurance Group într-un spațiu monumental dedicat artei contemporane, potrivit Ministerului Culturii din Republica Moldova.

Opera „Your Happiness is in Your Own Hands” propune o interpretare vizuală a preparării sarmalelor, unul dintre simbolurile gastronomiei și tradiției moldovenești.

Printr-un limbaj vizual minimalist, Pavel Brăila transformă procesul culinar într-o succesiune de gesturi ale mâinilor.

Lucrarea a fost instalată pe fațada clădirii Ringturm, sediul central al Vienna Insurance Group, în cadrul proiectului „Înfășurarea Ringturm”, una dintre cele mai cunoscute inițiative de artă publică din Austria.

Pavel Brăila: „Apartenența și fericirea se află în propriile noastre mâini”

Artistul spune că proiectul vorbește despre identitate, memorie și sentimentul de „acasă”, dincolo de dimensiunea gastronomică.

„Tradițiile și obiceiurile culturale prind viață prin acțiune, prin ceea ce transmitem mai departe și reinterpretăm constant. Ele creează legături, oferă identitate și pot transmite sentimentul de acasă, indiferent unde ne aflăm”, explică Pavel Brăila.

- articolul continuă mai jos -

„Mă bucură în mod special faptul că lucrarea mea poate fi văzută pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați, în spațiul public de la Ringturm. Ea invită oamenii să împărtășească experiențe și să le facă vizibile în viața de zi cu zi. Aici se află și mesajul subtil al proiectului: că apartenența, amintirile și chiar și fericirea se află în propriile noastre mâini”, a adăugat artistul.

Proiectul vorbește despre migrație și reconectarea cu rădăcinile

Dincolo de componenta culinară, proiectul abordează teme precum migrația, apartenența și reconectarea cu rădăcinile culturale.

pavel-braila-sarmale-moldovenesti-viena-ringturm-republica-moldova-gastronomie-arta-contemporana-g4food

Foto Facebook / Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Lucrarea transformă astfel unul dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din Republica Moldova într-un simbol artistic despre identitate și memorie colectivă.

Ringturm, transformat într-un „mediu expozițional vertical”

Inițiat în 2006 de Vienna Insurance Group, proiectul „Înfășurarea Ringturm” presupune acoperirea periodică a fațadei clădirii cu lucrări de artă contemporană de mari dimensiuni.

Pentru fiecare ediție sunt folosite panouri textile speciale din plasă, imprimate cu lucrările artiștilor și montate astfel încât să nu afecteze structura arhitecturală a clădirii.

În acest mod, Ringturm devine un „mediu expozițional vertical”, integrat în spațiul public și vizibil de la distanță în peisajul urban al Vienei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
16 mai
INTERVIU | Arthur Motté, tânărul care cultivă legume bio pe doar 15 metri pătrați: „Nu ai nevoie de o grădină mare ca să produci hrană”
INTERVIU | Arthur Motté, tânărul care cultivă legume bio pe doar 15 metri pătrați: „Nu ai nevoie de o grădină mare ca să produci hrană”
Articole / Reportaje
15 mai
Ce trebuie să știi dacă mergi să culegi ciuperci din pădure / Regula esențială pe care trebuie să o respecte orice persoană care vrea să se bucure de hrană din natură / Greșelile pot deveni periculoase
Ce trebuie să știi dacă mergi să culegi ciuperci din pădure / Regula esențială pe care trebuie să o respecte orice persoană care vrea să se bucure de hrană din natură / Greșelile pot deveni periculoase
Articole / Reportaje
15 mai
Miere, scrumbie, pălincă şi miel pentru drob, pe lista „atențiilor” pe care le primea unul dintre cei doi procurori din Constanța arestați pentru 60 de zile
Miere, scrumbie, pălincă şi miel pentru drob, pe lista „atențiilor” pe care le primea unul dintre cei doi procurori din Constanța arestați pentru 60 de zile
Articole / Reportaje
15 mai
Cortizolul și pofta de mâncare: adevărul din spatele trendurilor virale despre stres și kilogramele în plus
Cortizolul și pofta de mâncare: adevărul din spatele trendurilor virale despre stres și kilogramele în plus
Articole / Reportaje
15 mai
Primul purcel clonat din America Latină s-a născut în Brazilia. Cercetătorii spun că ar putea revoluționa medicina
Primul purcel clonat din America Latină s-a născut în Brazilia. Cercetătorii spun că ar putea revoluționa medicina

Cele mai noi articole

VIDEO | ABC în bucătărie | Cum se ține corect cuțitul în bucătărie/ Tehnica simplă care te ajută să gătești ca un profesionist
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum se ține corect cuțitul în bucătărie/ Tehnica simplă care te ajută să gătești ca un profesionist
VIDEO: Cea mai simplă rețetă de pește pane / Marian Cuzdrioreanu explică pas cu pas cum prepară un macrou crocant și gustos: „Îl serviți cu mujdei de usturoi și mămăligă”
VIDEO: Cea mai simplă rețetă de pește pane / Marian Cuzdrioreanu explică pas cu pas cum prepară un macrou crocant și gustos: „Îl serviți cu mujdei de usturoi și mămăligă”
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 18-24 mai/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 18-24 mai/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile
VIDEO | Rețetele Juanitei | Cum gătești ciolanul afumat ca să fie crocant la exterior și fraged în interior/ Secretul ca acest gustos preparat tradițional să se desprindă de pe os și să se topească în gură
VIDEO | Rețetele Juanitei | Cum gătești ciolanul afumat ca să fie crocant la exterior și fraged în interior/ Secretul ca acest gustos preparat tradițional să se desprindă de pe os și să se topească în gură
Cum se păstrează corect zmeura în frigider / Regula simplă pe care puțini o știu și care ajută fructele să reziste mai mult
Cum se păstrează corect zmeura în frigider / Regula simplă pe care puțini o știu și care ajută fructele să reziste mai mult