Ce își propune Guvernul Luca Niculescu în domeniul agriculturii. 12 măsuri în programul de guvernare depus la Parlament. Florin Barbu este propus Ministrul Agriculturii

15 oct. 2026, Articole / Reportaje
Ce își propune Guvernul Luca Niculescu în domeniul agriculturii. 12 măsuri în programul de guvernare depus la Parlament. Florin Barbu este propus Ministrul Agriculturii
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Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus joi, la Parlament, lista Cabinetului pe care îl propune, aceasta fiind formată din 17 miniştri, dintre care doi sunt miniştri delegaţi, transmite Agerpres.

Unsprezece miniştri sunt propuşi de PSD şi şase miniştri sunt independenţi. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este propus Florin Barbu (PSD), fost ministru și în guvernele Ciolacu și Bolojan (1 an).

Programul de guvernare. 12 măsuri pentru agricultură

M1. Administraţie agricolă eficientă şi plăţi fără blocaje

Guvernul dorește să finalizeze actele normative pentru reorganizarea instituţiilor deconcentrate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi elimine suprapunerile de competenţe; să actualizeze urgent reglementările cererii unice de plată, pentru a elimina blocajele administrative din plăţile către fermieri; se are în vedere comasarea APIA cu AFIR, fără a afecta continuitatea plăţilor.

M2. Menţinerea sprijinului pentru compensarea accizei la motorina utilizată in agricultură

Continuarea măsurii de sprijin pentru compensarea accizei la motorina utilizată în agricultură, prin menţinerea schemei de ajutor de stat şi asigurarea resurselor necesare plăţilor către fermierii eligibili; procesarea cererilor şi efectuarea plăţilor la timp, pentru reducerea costurilor de producţie şi susţinerea competitivităţii agriculturii româneşti.

M3. Despăgubiri pentru seceta din 2025 şi un mecanism permanent

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Deblocarea urgentă a despăgubirilor pentru seceta din 2025 şi completarea sumei de 63 de euro/ha până la 200 de eoro/ha, printr-o schemă de ajutor de stat notificată Comisiei Europene şt definitivată în maximum 100 de zile. Din primăvara anului 2027 operaţionalizarea mecanismul de gestionare a riscului de secetă elaborat de MADR cu Banca Mondială: fiecare fermier înscris la APIA să aibă o poliţă minimă pe hectar, finanţată din reţinerea de 3% din plăţile directe.

M4. Credit accesibil: Agrolnvost şi creditul fermierului

Optimizarea mecanismului Agrolnvest: statul va garanta majoritar creditele de investiţii şi continuarea subvenţionării dobânzilor, inclusiv pentru cofmanţarea proiectelor europene. Prin „creditul fermierului”, schemă de minimis pentru capital de lucru pe 5 ani, fermierul să plătească doar marja fixă de 1,95%, iar MADR prin Fondul de Garantare a Creditului Rural, dobânda ROBOR la 3 luni, în limita a 50.000 de euro, din bugetul MADR, cu plafon anual stabilit prin legea bugetului, compatibil cu traiectoria de deficit asumată.

M5. Sprijin mai eficient, pe baza raportului OCDE

MADR va prezenta o analiză de oportunitate a măsurilor propuse în raportul de evaluare al OCDE „Politicile pentru viitorul agriculturii şi alimentaţiei în România”, pentru a orienta ministerul către măsuri cu valoare adăugată ridicată pentru fermieri şi pentru sector. Orientarea graduală a sprijinului către fermele mici şi mijlocii viabile comercial, pornind de la faptul că marile exploataţii se pot susţine singure. Facilitarea unei ieşire echitabilă, în etape, din sector a fermierilor mici necompetitivi şi a forţei de muncă excedentare. Cu sprijinul ANCPI, MADR va evalua tendinţele privind proprietatea asupra terenurilor şi efectele achiziţiilor de terenuri la scară largă.

M6. Irigaţii moderne şi energie verde în agricultură

Reabilitarea în continuare a infrastructurii principale şi secundare de irigaţii, pentru 2,8 milioane de hectare irigabile până în 2032 finanţată prin împrumut de la Banca Europeană de Investiţii şi eşalonat în limita traiectoriei de deficit asumate, şi fonduri europene pentru infrastructura secundară. O schemă de ajutor de stat din bugetul MADR, în limita traiectoriei de deficit asumate pentru finanţarea echipamentelor de irigat pentru proiectele de infrastructură secundară finalizate sau realizate peste 50%. Continuarea, din fonduri europene, programul de 270 mii euro pentru panouri fotovoltaice pe canalele de irigaţii, completat cu 500 mii euro pentru unităţile agricole şi alimentare care investesc în energie regenerabilă.

M7. Mai multă procesare a producţiei agricole româneşti

Continuarea programului INVESTALIM: 49 de proiecte, de 4,5 mld. lei, cu peste 3.200 de locuri de muncă noi. Asigurarea prin Planul Naţional Strategic finalizarea proiectelor de procesare aprobate: 48 de proiecte, de 204,1 mit. euro (DR-22), şi 21 de fabrici, cu 150 mii. euro (DR-23). Prin programul ROMALIMENT sprijinirea retehnologizarii şi extinderii unităţilor de procesare deja active, pentru a reduce importul de alimente, printr-o alocare dedicată industriei alimentare în fondurile europene pentru agricultură, inclusiv din următorul cadru financiar multianual, în instrumentele Băncii de Investiţii şi Dezvoltare şi în schemele de ajutor de stat existente. în limita traiectoriei de deficit asumate.

M8. Zootehnie, legume, zona montană şi agricultura ecologică

Finanţarea în continuare a fermelor de porci şi păsări, inclusiv proiectele eligibile, dar nefinanţate, din intervenţia DR 20 (220 mii. euro din fonduri europene), pentru ca până în 2028 necesarul de carne de porc să fie acoperit integral din producţia internă. Lansarea, cu buget anual plafonat şi în limita traiectoriei de deficit asumate, un program de sprijin pentru achiziţia de juninci în fermele de familie. Continuarea programelor pentru legume in extrasezon şi pentru creşterea producţiei de cartofi şi usturoi şi prioritizarea fondurilor care reduc deficitul comercial agroalimentar. Sprijinirea fermelor din zona montană, pentru o creştere a producţiei cu minimum 15%, şi extinderea agriculturii ecologice, cu obiectivul de 800.000 de hectare până în 2030.

M9. Exporturi agroalimentare şi siguranţă sanitar-veterinarâ

MADR va adopta o strategie sectorială pentru exporturile agroalimentare, cu măsuri concrete pentru integrarea fermierilor în lanţurile valorice internaţionale. în sinergie cu Strategia de comerţ exterior împreună cu autoritatea sanitar-veterinară (ANSVSA) deblocarea exportului de ovine către ţări terţe, prin acorduri bilaterale şi prin planul de acţiune pentru pesta micilor rumegătoare şi variola ovină. Legiferarea evidenţei crotaliere şi trasabilitatea în timp real a transporturilor de animale vii împotriva fraudei cu supraraportarea efectivelor.

M10. Tineri fermieri şi transferul fermelor între generaţii

Continuarea programele de instalare a tinerilor fermieri, modernizarea liceele agricole împreună cu Ministerul Educaţiei şi acordarea, prin instrumentele existente de stimulare a ocupării finanţate din fonduri europene şi cu buget anual plafonat, o primă lunară de angajare tinerilor care lucrează în agricultură. Crearea unui sistem voluntar, de tip rentă viageră, finanţat cu prioritate din fondurile europene pentru agricultură, cu cost estimat ex ante şi plafon anual, pentru transferul fermelor mici de la fermierii vârstnici către tineri fermieri sau ferme de familie viabile. Consolidarea platformei RO AKIS, pentru inovare şi transfer de cunoştinţe în agricultură.

M11. O nouă lege a arendei

Adoptarea unei reglementări speciale a arendării terenurilor agricole, cu tratament egal pentru arendaş şi arendator, contracte multianuale şi un model-cadru care păstrează libertatea contractuală. Introducerea contractului de schimb de utilizare a terenurilor, pentru comasarea parcelelor, şi registre electronice ale contractelor de arendare în fiecare unitate administrativ-teritorialâ, cu publicarea valorilor medii ale arendei.

M12. Strategia de dezvoltare rurală 2026-2036

Adoptarea, împreună cu autorităţile locale, a unei strategii pe zece ani pentru satul românesc, dincolo de agricultură: depopulare, acces la servicii integrate, digitalizare rurală, valorificarea patrimoniului şi diversificarea economiei rurale prin agroturism, meşteşuguri, muncă la distanţă şi grupurile LEADER. Strategia de fundamentare a priorităţilor de dezvoltare rurala pentru 2028-2034.

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