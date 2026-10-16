FOTO | Piața de toamnă la Baia Mare / Murături, dovleci de 10 kilograme și legume din grădinile satelor din jur / Producător: „Dacă ai marfă mai slabă, nu o poți da la același preț cu marfa de calitate mai bună”

16 oct. 2026, Agribusiness
FOTO | Piața de toamnă la Baia Mare / Murături, dovleci de 10 kilograme și legume din grădinile satelor din jur / Producător: „Dacă ai marfă mai slabă, nu o poți da la același preț cu marfa de calitate mai bună”
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FOTO: G4Food
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Cuprins
  1. Românii plecați în străinătate cumpără legume pentru conserve
  2. Picurarea a înlocuit o parte dintre aspersoare
  3. Fasole „de-a mălaiului”, adusă din Mocira
  4. Ultimele roșii, gogonele și murături gata făcute
  5. Dovlecii de zece kilograme își găsesc cumpărători
  6. Piața Izvoare urmează să fie modernizată

Sezonul murăturilor și al conservelor pentru iarnă se apropie de final, dar forfota din Piața Izvoare din Baia Mare nu dă semne că s-ar domoli. Este zi de târg, iar agricultorii veniți din satele din jur își întind pe tarabe ultimele roade ale toamnei: ardei, vinete, gogonele, castraveți, fasole, verdețuri, varză și dovleci care ajung și la zece kilograme bucata.

Marfa este multă și diferită, iar prețurile țin pasul cu aspectul și calitatea. „Dacă ai marfă de calitate mai slabă, nu o dai la același preț. Dacă ai ardei de 6 lei, nu poți să-i dai cu 8 lei”, explică Vera, producătoare din Lucăcești, lângă Baia Mare.

Românii plecați în străinătate cumpără legume pentru conserve

Pe taraba Verei, ardeii kapia costă 6 lei kilogramul. Ardeii grași sunt 5 lei, vinetele 4 lei, iar gogoșarii tot 6 lei. Sezonul este aproape de final, deși octombrie a rămas blând și unele legume continuă să producă. Vera spune însă că ritmul cumpărăturilor pentru iarnă s-a schimbat în ultimii ani. O parte dintre clienți își fac conservele încă din august, când românii plecați în străinătate se întorc în concediu. „Înainte ziceau că în august nu se vinde, că nu se pune încă pe iarnă. Dar foarte multă lume a pus deja și duc dincolo. Vin foarte mulți din străinătate acasă în august și atunci cumpără”, spune ea.

Își amintește de un client venit din Austria care a cumpărat într-o singură zi legume de aproximativ 900 de lei, iar la o altă întoarcere în țară, de 1.100 de lei. „A luat trei saci de vinete, gogoșari, kapia, ardei, de toate. Unii le prepară acolo, alții le fac aici și le trimit copiilor dincolo. Și cum e multă marfă de import, sigur că ei caută producători locali”, povestește agricultoarea.

Picurarea a înlocuit o parte dintre aspersoare

Vinetele au mers bine anul acesta, spune Vera, iar rareori se întoarce acasă cu marfă nevândută. „Vinetele s-au făcut foarte frumoase anul ăsta. Apă avem din fântâni, înainte aveam aspersoare. Dar când au fost vânturile, vântul purta apa și nu se udau cum trebuie”, explică ea. Astfel, soluția a fost extinderea sistemului de irigare prin picurare, folosit înainte mai ales în solarii. „Acum am pus picurătoare și pe câmp. A fost o investiție bună, pentru că facem economie la apă”, mai explică ea.

Munca începe însă cu mult înainte ca legumele să ajungă pe tarabă. Vera vine în piață de marți până vineri. Lunea lipsește pentru că duminica nu recoltează, iar sâmbăta rămâne acasă pentru treburile gospodăriei. „E muncă multă, dar merită. Și dacă aș veni zi de zi, tot aș vinde totul”, spune ea.

Fasole „de-a mălaiului”, adusă din Mocira

Câteva tarabe mai departe, o pancartă anunță produsele familiei Sabo din Mocira. Aici se găsește inclusiv fasole boabe proaspătă, abia culeasă, alături de fasolea uscată. „Asta-i fasole «de-a mălaiului». Se plantează odată cu porumbul și crește pe firul de mălai”, explică producătoarea.

Fasolea proaspătă se vinde cu 20 de lei litrul, deși spre finalul zilei prețul poate coborî la 15 lei. Cea uscată ajunge la 40 de lei litrul. „O culeg la rând, care cum se coace, și o aduc la vânzare. Mai am roșii, dar sunt pe final, doar câteva pentru consum mai am. Aduc la piață ce se face prin grădină: un pic de varză, fasole, castraveți, roșii, salată, spanac, ceapă verde”, mai explică ea.

Ultimele roșii, gogonele și murături gata făcute

Florica, tot din Mocira, vinde gogonele cu 4 lei kilogramul și fasole uscată cu 18 lei. Are și murături gata pregătite, puse în recipiente de cinci litri, la 50 de lei bucata. „Tăiem aici gura flaconului și scoatem câte unul. Toate sunt din grădina mea”, explică ea, arătând recipientul.

Ultimele roșii din acest sezon costă 9 lei kilogramul, iar murăturile vândute vrac ajung la 25-30 de lei kilogramul. În restul pieței, prețurile diferă de la o tarabă la alta. Spanacul se găsește la aproximativ 10 lei, ridichile la 4 lei legătura, iar verdețurile în jur de 4 lei. Țelina costă aproximativ 2 lei bucata, măghiranul 3 lei legătura, iar rădăcina de păstârnac aproximativ 13 lei kilogramul.

Castraveții se vând, în funcție de sortiment și calitate, cu 6-10 lei kilogramul, iar cornișonii pot ajunge la 12 lei. Conopida este în jur de 8 lei kilogramul, varza 4 lei, iar roșiile, aflate deja pe final de sezon, costă între 8 și 10 lei.

Hreanul ajunge la 35 de lei kilogramul, iar pregătit la borcan se vinde cu aproximativ 20 de lei. Prunele uscate costă în jur de 35 de lei kilogramul.

Dovlecii de zece kilograme își găsesc cumpărători

Printre lăzi și sacoșe se remarcă și dovlecii mari, unii de aproximativ zece kilograme. Prețul este de 5 lei kilogramul, ceea ce înseamnă că un dovleac mare poate ajunge la aproximativ 50 de lei. „Se vinde, că e sezonul”, spune simplu producătorul.

În piață, toamna se vede poate cel mai bine tocmai în această succesiune de tarabe: ultimele roșii lângă primele ridichi de toamnă, saci cu fasole, borcane cu hrean, murături și dovleci mari. Un sezon se încheie, iar altul intră deja în locul lui.

Varza este ultima care se pune la murat pentru iarnă, asta chiar după ce toate celelalte legume și-au încheiat sezonul. Astfel că locul în care până de curând stăteau munții de pepeni verzi, este acum ocupat cu munți de varză, vremea ei fiind abia la început. Chiar și varză tăiată, pentru murat sau consum imediat, se vinde tot cu 4 lei kilogramul.

Piața Izvoare urmează să fie modernizată

În perioada următoare, și spațiul în care se desfășoară acest comerț tradițional urmează să se schimbe. Municipiul Baia Mare a început un proiect de reabilitare și reconfigurare a Pieței Izvoare, care face parte dintr-un plan mai amplu de regenerare a zonei și de integrare a acesteia în Centrul Istoric.

Investiția are o valoare totală de aproximativ 38,4 milioane de lei și prevede modernizarea spațiilor pentru producători și comercianți, precum și amenajarea unor zone pentru alimentație publică. Lucrările sunt programate să fie finalizate până la începutul anului 2029.

 

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