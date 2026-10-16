Peste 100 de producători români vor participa, în perioada 17-21 octombrie, la SIAL Paris 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate industriei alimentare. Printre expozanți se numără companii consacrate, precum Agricola, Boromir, Râureni și Prutul, dar și branduri antreprenoriale mai noi, care urmăresc să își găsească distribuitori și să intre pe piețele externe.

Potrivit Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), 80 de companii vor expune în Pavilionul Național al României, organizat cu sprijinul Guvernului, prin Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE). Pavilionul va ocupa o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați, distribuită în cinci hale expoziționale. Celelalte companii românești vor participa pe cont propriu, conform Ziarul Financiar.

Pe lista expozanților se regăsesc producători cu experiență pe piața alimentară, precum Agricola, Annabella, prin fabrica de conserve Râureni, Boromir, Prutul și Croco, alături de afaceri antreprenoriale care încearcă să își dezvolte prezența internațională. Printre acestea se numără Marsepe, SIPIT și Tony Gin.

Marsepe participă pentru prima dată la SIAL Paris

Unul dintre brandurile aflate la început de drum pe piețele externe este Marsepe, producător de ciocolată artizanală lansat în 2022. Compania participă pentru prima dată la SIAL Paris, cu obiectivul de a înțelege mai bine cererea internațională și de a identifica potențiali parteneri comerciali.

Pentru un brand aflat în această etapă de dezvoltare, participarea la un târg internațional reprezintă o oportunitate de a testa interesul cumpărătorilor, de a lua contact cu distribuitori și de a evalua posibilitățile de extindere. Încheierea unor contracte nu este neapărat un rezultat imediat al prezenței la eveniment.

SIAL Paris, un punct de întâlnire pentru industria alimentară

Organizat la Paris Nord Villepinte, în Franța, SIAL Paris reunește producători, branduri, importatori, distribuitori, retaileri și profesioniști din sectorul HoReCa din numeroase țări, conform Grocery Trade News.

Expoziția acoperă o gamă largă de categorii, de la produse alimentare de bază, carne, lactate și băuturi până la produse congelate, ingrediente, alimente ecologice și specialități internaționale. Evenimentul include și o componentă dedicată inovației, prin prezentarea unor produse și concepte noi, care le permit cumpărătorilor să identifice tendințe și oportunități de dezvoltare.

Pentru producătorii români, participarea poate facilita accesul la contacte comerciale internaționale și la informații despre cerințele piețelor externe, într-un sector în care distribuția, diferențierea produselor și adaptarea la preferințele consumatorilor influențează șansele de extindere.